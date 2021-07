“Nos quieren negar el derecho a decidir”: por qué Estefanía Veloz se lanzó contra el PAN

La activista señaló que el PAN ha negado derechos reproductivos a las mujeres y nunca han ofrecido una alternativa sólida (Foto: Instagram/@estefaniavloz)

“Nos quieren negar el derecho a decidir”, fueron las contundentes palabras con las que la activista e influencer, Estefanía Veloz, respondió a un mensaje en contra de la despenalización del aborto que tuiteó la cuenta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República.

“Se opusieron a la educación sexual en las escuelas. Estuvieron en contra del acceso a productos anticonceptivos. Hoy nos quieren negar el derecho a decidir. ¡Su única atención ha sido crear guarderías como negocio familiar que se terminan incendiando!”, afirmó Veloz.

Sus fuertes declaraciones se debieron al mensaje donde los panistas mostraron su molestia después de que el Congreso de Veracruz aprobara la despenalización del aborto hasta las primeras 12 semanas en la entidad, señalaron que Morena está incentivando una “cultura de la muerte” en México.

“Cuando una embarazada pide ayuda, la única opción que le ofrece Morena es el aborto. Los senadores del PAN buscaremos que las mujeres reciban apoyo para poder tener a sus hijos y salir adelante. Frente a la cultura de la muerte, primero la vida”, refirió el panismo en el Senado.

La influencer recordó la tragedia de la Guardería ABC (Foto: captura de pantalla de Twitter @EstefaniaVeloz)

Ante la controversial respuesta de Estefanía, algunos internautas la cuestionaron sobre el porqué de sus palabras, principalmente con lo relacionado a las guarderías como negocio. La activista recordó la tragedia de la Guardería ABC en Sonora durante el año 2009 y aseguró que al PAN nunca le ha importado la vida, tal como lo ha referido.

“La #GuarderíaABC era de la prima de Margarita Zavala, que sigue libre. Todas esas guarderías insalubres, fantasmas y peligrosas que fundó el gobierno de Calderón”, recordó Veloz.

El incendio de la guardería subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) sucedió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando prendió fuego una bodega continua a las instalaciones infantiles, la cual pertenecía al gobierno del estado; fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos.

"Así que si usted no quiere, no aborte" fue la respuesta de Veloz ante la "defensa de la vida" por parte de Rementería (Foto: captura de pantalla de Twitter @EstefaniaVeloz)

La reciente disputa con panistas inició el día de ayer cuando la conductora de De Buena Fe respondió al tuit del senador Julen Rementería, le expresó que la despenalización del aborto no obliga a ningún ser gestante a interrumpir su embarazo.

“La despenalización del aborto implica que cada persona gestante tenga la libertad de interrumpir o no su embarazo. Así que si usted no quiere no aborte, es su cuerpo, su útero y su decisión”, expresó Estefanía ante el mensaje del senador panista.

Al igual que lo hizo la cuenta de senadores de Acción Nacional, Julen Rementería aseguró que Morena planea construir un país con la cultura de la muerte y que el segundo paso será aprobar la eutanasia, por último, aseguró que él siempre defenderá la vida.

Mujeres sostienen pañuelos verdes durante una protesta en apoyo del aborto legal y seguro en la Ciudad de México (Foto: REUTERS / Edgard Garrido / Foto de archivo)

Despenalización del aborto en Veracruz

El pasado martes 20 de julio, el Congreso de Veracruz aprobó la iniciativa para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, se reformaron los artículos 149, 150, 151, 153 y 154 del Código Penal del estado. La modificación de ley contó con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

Con la despenalización, cualquier mujer en Veracruz podrá abortar durante el primer trimestre de la gestación, inclusivo cuando haya sido víctima de violación sin necesidad de que haya interpuesto una demanda y en un plazo de hasta 90 días, según la ley. También se permitirá en caso de que haya peligro de muerte, se declare inviabilidad del producto o imprevisto.

Aunque esto no quita en su totalidad la calificación del aborto como delito en el estado, debido a que la Constitución local sigue protegiendo la vida desde la concepción, amplió los parámetros de acción para que las mujeres en México puedan decidir si tener un hijo o no.

Es así como la entidad jarocha se convirtió en el cuarto estado de la República en despenalizar el aborto, el pasado 30 de junio, el estado de Hidalgo aprobó el aborto legal, mientras que Oaxaca y la Ciudad de México (cuando era el Distrito Federal) lo hicieron desde 2019 y 2007, respectivamente.

