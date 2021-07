Multa del INE es injusta e inconstitucional: Samuel García

Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

Samuel García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León, explicó por qué la multa que le podría aplicar el Instituto Nacional Electoral (INE), es “injusta e inconstitucional”.

En un video que el político de Movimiento Ciudadano (MC) explicó que la ayuda que le brindó su Mariana Rodríguez durante la campaña electoral no forma parte de un modelo de negocios, sino que es parte de la libertad de expresión de la influencer.

“Hace tres años cuando competí para senador, Mariana mi novia, ahora esposa, como mi pareja, subió a sus redes subió a sus redes historias, publicaciones de mi campaña al senado. El PRI, el PAN y Morena, hace tres años, demandaron a Mariana por haber subido historias reclamándole que me debió haber cobrado y sobretodo, que yo lo debí haber acumulado a mi contabilidad. Ese asunto se fue a la máxima instancia, que es el Tribunal Electoral y resolvió que era infundado. Que no se podían sumar las historias de Mariana, simple y sencillamente porque nunca me cobró. Y segundo, porque como mi pareja sentimental, su libertad de expresión podía ser amplia”, comenzó García Sepúlveda.

