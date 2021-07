Concluyó el amparo solicitado por “El Sapo Guapo”, uno de los líderes de Guerreros Unidos

"El Sapo Guapo" se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez (Foto: Chicago Police)

Concluyó la demanda de amparo que solicitó en mayo Mario Casarrubias Salgado, también conocido como El Sapo Guapo, contra la orden de detención con fines de investigación y actos privativos de la libertad, decretó el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

El Sapo Guapo se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez. Es señalado como uno de los fundadores y ex líderes de la organización criminal Guerreros Unidos.

Casarrubias Salgado es hermano de José Ángel y Sidronio Casarrubias Salgado, líderes de Guerreros Unidos, vinculados a la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala en 2014. Fue capturado ese mismo año: hasta el 2017 recibió una sentencia condenatoria de 10 años de cárcel y 200 días de multa por los delitos contra la salud, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, y portación de armas de fuego.

Casarrubias Salgado es hermano de José Ángel Casarrubias Salgado, vinculado a la desaparición forzada de los estudiantes en Iguala en 2014 (Foto: Twitter/@olgauq)

Mario Casarrubias Salgado tramitó el juicio de amparo en mayo del 2021 contra agentes del Ministerio Público Federal (MPF) adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

“Si bien se me notificó según de todo lo prohibido pero no se me disque dio una carpeta de averiguación o citatorio por tales hechos”, dijo en la demanda, reportó La Jornada.

El presunto delincuente no impugnó la decisión por la cual se desechó su demanda de amparo ni presentó el recurso después de que se le asignó una defensora pública federal.

Elementos de seguridad en México han identificado a Casarrubias Salgado como un ex integrante del Cártel de los Beltrán Leyva (Foto: Jorge López/ Reuters)

“Se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de cinco de julio del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes”, declararon las autoridades, informó el medio.

Elementos de seguridad en México han identificado a Casarrubias Salgado como un ex integrante del Cártel de los Beltrán Leyva: después de su desintegración creó su propio grupo criminal con sus hermanos Sidronio, alias El Chino, Adán, alias El Tomate, y José Ángel, El Mochomo.

En mayo, Héctor Rodríguez Uriostegui, el Colín y/o el Gordo, presunto cabecilla de La Bandera, que derivó de Guerreros Unidos, fue arrestado por supuestos delitos de asesinato: además estaría vinculado con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este capo sería responsable por dos asesinatos cometidos en Iguala (Foto: FGE de Guerrero)

Agentes de la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) aseguraron al Colín en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, en las acciones también participó la Secretaría de Marina Armada de México.

Rodríguez Uriostegui enfrenta cargos por homicidio calificado de dos personas, hechos ocurridos en Iguala de la Independencia, municipio donde fueron atacados y desaparecidos 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche y madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014.

“Se le considera uno de los principales líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos o La Bandera; grupo que se le relaciona en diversos hechos de homicidios, extorsiones, secuestros y robo en la región norte del estado”, destacó la fiscalía guerrerense.

