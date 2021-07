“Nos dispararon por la espalda”: así narró C-Kan el asesinato de su hermano Ruff

C-Kan explicó cómo ocurrió el homicidio de su hermano (Foto: Instagram / @ckan98)

Este 14 de julio se informó acerca de la muerte de Juan Daniel Ruff Maldonado Ramos, el hermano del conocido rapero C-Kan, ocurrida la noche del martes 13 de julio. El artista emitió un mensaje al respecto por medio de sus redes sociales donde hizo una petición a sus fans.

“Dejen de mandarme mensajes a mí, que me rompen más el corazón, mejor oren por él o vayan a despedirlo. Dejen las preguntas para otra ocasión. Gracias por todos los mensajes de amor por él”, dijo José Luis Maldonado Ramos mejor conocido como C-Kan.

Ahora, El perro de la C, como también se le conoce, reapareció en sus redes sociales para desmentir la información que había sido difundida, en relación a que su hermano había recibido un balazo en el abdomen en una cancha de futbol.

Ahora, El perro de la C, como también se le conoce, reapareció en sus redes sociales para desmentir la información que había sido difundida (Foto: Instagram@ckan98)

Después de los funerales, C-Kan habló sobre la muerte del intérprete de Esta vida me encanta, y aseguró que fueron interceptados por la espalda en algún lugar que no especificó en su natal Guadalajara y no tras una riña en la cancha como se había manejado inicialmente.

Fue en su cuenta de Instagram donde el rapero agradeció el apoyo de sus seguidores:

“Se llevaron un vato con un chingo de sueños, con tres morritos que son mis sobrinos y que son toda su puta cara, estoy seguro que estará conmigo cada que fume un cigarro, cada desayuno, cada que me suba a la troca, cada que cante una canción, cada que me suba a un escenario. Él dejo un disco grabado y no le dieron chance ni de sacarlo. Así es la vida de culera”, expresó el músico.

“Se llevaron a un cabrón, lo que quieran, desvergoso, drogadicto, peleonero, orgulloso, pero se llevaron al mejor hermano que Dios pudo haber puesto en este mundo y eso duele muy cabrón”

Y es que la noche del pasado 13 de julio, Ruff recibió un disparo, situación que lo llevó de emergencia a la Clínica 78 del IMSS en la capital de Jalisco. Lamentablemente los servicios médicos no pudieron salvarle la vida y se desangró hasta fallecer. Trasciende que de los responsables aún se conoce muy poco, pues huyeron entre una multitud que se dispersó al escuchar las detonaciones.

C-Kan también desmintió que el homicidio de su hermano haya ocurrido en las canchas de la 98, vecindario donde crecieron y donde aseguró era “intocable y muy querido”.

“Estábamos en un partido de futbol, no fue en su barrio, no fue en la Cancha 98, no fue un balazo en la cabeza, no fue un balazo en el pecho. Fue en otro lado (lugar), en su barrio era intocable, en su barrio lo amaban. Nos tiraron por la espalda cuando ya nos íbamos”

La noche del pasado 13 de julio, Ruff recibió un disparo, situación que lo llevó de emergencia a la Clínica 78 del IMSS en la capital de Jalisco (Foto: Instagram@ckan98)

Al momento, las autoridades de Jalisco no se han pronunciado al respecto tras las declaraciones del rapero, quien aseguró que sacará a la luz la producción discográfica que el cantante alcanzó a grabar.

“Teníamos muchas rolas juntos, cada que me suba a un escenario le voy a hacer un homenaje. Le voy a hacer un mural en la cancha que era su barrio y les voy a decir que recen por él”, expresó.

También mandó un mensaje para todos aquellos que se han burlado de él ante la pérdida de su hermano: “A toda la gente que ha encontrado en este momento una razón para burlarse de mí, de mi persona, de la memoria de mi hermano, les deseo de todo corazón, con el alma, con el corazón en la mano, a todos los que han tenido oportunidad en estos instantes de burlarse, que Dios nunca les permita sentir lo que se siente perder a una persona como él.”, expresó.