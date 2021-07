La FGR extraditó a EEUU a dos mexicanos, presuntos responsables de asesinato en California y Arizona

Ambos fueron entregados a las autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (Foto: FGR)

Este lunes, la Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a Estados Unidos a dos mexicanos acusados de perpetrar asesinatos en aquel país. Los connacionales fueron identificados como Édgar Ortega Cervantes e Irving Serhei Robles Núñez.

Ortega Cervantes es acusado del homicidio de una persona con la que compartía un hogar en el condado de Orange, en el estado de California.

Por su parte, Robles Núñez es señalado como el presunto responsable de discutir y disparar contra una persona, con quien peleó en estado de ebriedad. El ataque fue registrado en el condado de Maricopa, en Arizona.

Ortega Cervantes es acusado del homicidio de una persona con la que compartía un hogar en el condado de Orange, en el estado de California (Foto: Santa Ana Police Department)

Ambos fueron entregados a las autoridades estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para llevar a cabo la extradición y ser juzgados en tribunales de los estados de California y Arizona.

El 11 de julio, la Fiscalía General de la República, en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América, informó que entregó en extradición al gobierno de ese país a tres hombres requeridos por distintas Cortes por su probable responsabilidad en diversos delitos.

En el primer caso, Germán García Cano era requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas para ser procesado por su probable responsabilidad en el delito de cohecho.

Germán García Cano era requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas para ser procesado por su probable responsabilidad en el delito de cohecho (Foto: FGR)

Este individuo, informó la Fiscalía, probablemente operaba una compañía a través de la cual ilegalmente aseguró contratos de arrendamiento de equipo pesado de construcción, con apoyo de un funcionario del Condado de Maverick, Texas.

En el segundo caso, Ugo Ernest Uzomba, de nacionalidad nigeriana, era requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, para ser procesado por la probable comisión de los delitos de asociación delictuosa, fraude por medio de transferencias electrónicas, fraude cibernético y lavado de dinero.

Ugo Ernest Uzomba presuntamente defraudó a diversas personas relacionadas con bienes raíces, desviando el dinero vía transferencia electrónica a cuentas ubicadas en México a nombre del reclamado.

Finalmente, y en un caso más, Andrés Moreno, quien es requerido por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, para ser procesado por ser probable responsable del delito de homicidio.

Ugo Ernest Uzomba presuntamente defraudó a diversas personas relacionadas con bienes raíces, desviando el dinero vía transferencia electrónica a cuentas ubicadas en México a nombre del reclamado (Foto: FGR)

En septiembre de 2014, autoridades estadounidenses acudieron a un domicilio, donde encontraron a una persona muerta y en estado de descomposición. De acuerdo con las investigaciones, Andrés Moreno, vivía con el occiso y fue visto con él por última vez en su casa.

La entrega de estas tres personas se realizó en el AICM, a los agentes estadounidenses designados para su traslado a dichas cortes norteamericanas.

Por otro lado, Tomás Zerón, ex funcionario relacionado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, se ha refugiado en Israel para evitar a la justicia mexicana. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha solicitado la extradición a México, pero la postura que ha tomado entorno al conflicto de aquel país con Palestina parece ser uno de los principales obstáculos para enviar al imputado de regreso a su tierra natal.

Funcionarios israelíes y mexicanos señalaron a The New York Times que el “forcejeo diplomático” ha complicado la extradición, pues, hasta ahora, Israel no habría tomado medidas sobre la solicitud de asilo o la petición del gobierno, a pesar de que Zerón lleva más de dos años viviendo en Israel.

SEGUIR LEYENDO: