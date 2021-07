En el ojo del huracán: así llegó Enrique Peña Nieto a su cumpleaños 55

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, cumple 55 años (Foto: Cuartoscuro)

Enrique Peña Nieto, ex presidente de México por el PRI (2012-2018), cumple años este martes 20 de julio y con una lista de ex colaboradores bajo investigación, muchos usuarios en redes sociales se preguntaron cómo es que el ex mandatario mexicano recibió su onomástico número 55.

El último jefe del ejecutivo federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) nació en Atlacomulco, Estado de México el 20 de julio de 1966. Estudió la carrera de derecho en la Universidad Panamericana (UP) y comenzó a militar en el tricolor a partir de 1984.

Además de ser presidente de México y gobernador del Edomex, Peña Nieto se desempeñó como subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, ex gobernador del Edomex por el PRI. También fue secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del gobierno del Estado de México, secretario de Administración del gobierno de dichaentidad y diputado local por el distrito XIII en el congreso mexiquense, todo por el PRI.

Enrique Peña Nieto se divorció de Angélica Rivera a un año de dejar la presidencia (Foto: Cuartoscuro)

El quehacer público del ex presidente siempre se ha visto permeado en dos grandes ramos: la farándula y el gobierno. Esto porque mientras mejor se posicionaba en la vida política de México, su vida personal se veía frecuentemente relacionada con personas destacadas de los medios de comunicación, en particular, del ramo del entretenimiento.

En cuanto a su vida sentimental, el ex mandatario estuvo casado con Mónica Pretelini de 1993 hasta que enviudó en 2007. Un par de años después, en el último tramo que fue gobernador estableció un noviazgo con la actriz de telenovelas de Televisa Angélica Rivera, con quien se casó en el 2010 y se divorció en 2019, un año después de dejar la presidencia.

Más recientemente estableció un noviazgo con Tania Ruiz Eichelmann, con quien se le relaciona desde finales del 2019 y se le ha visto en numerosos actos públicos.

Ex colaboradores de la administración de EPN son investigados por corrupción (Foto arte: Jovani Pérez Silva)

En cuanto a la administración pública federal de EPN (2012-2018), ocurrieron numerosos actos de presunta corrupción que hoy son investigados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El primero de ellos es la “Estafa Maestra”, una red de triangulación de recursos públicos que involucraba a universidades estatales, empresas fantasmas, secretarías federales y a Petróleos Mexicanos (Pemex) cuya finalidad fue presuntamente desviar dinero a la campaña presidencial de José Antonio Meade, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Peña Nieto. Por este caso, Rosario Robles, ex titular de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de Peña Nieto, se encuentra detenida en el reclusorio de Santa Martha Acatitla.

Otra operación que se mantiene abierta es la de la compra-venta de Etileno XXI, una planta ubicada en la zona de Coatzacoalcos en la que son socios Braskem (filial de Odebrecht) e Idesa, empresa mexicana. El cual, de acuerdo con Paulo Díez es “el pacto de impunidad entre la administración de Felipe Calderón y la administración de Enrique Peña Nieto” y que involucra a Emilio Lozoya. De hecho, en la declaración filtrada por parte del ex director de la petrolera mexicana ante la Fiscalía General de la República (FGR), Lozoya Austin reconoce el caso y pretende apelar a criterio de oportunidad.

Asimismo, está el caso de la Operación Safiro (con S), el cual señala otra presunta red de triangulación de recursos en la que participaron ex gobernadores y un ex jefe delegacional del entonces Distrito Federal, todos del PRI, donde desviaron parte de sus erarios para la campaña de Meade Kuribreña.

José Antonio Meade, quien sería el sucesor de Peña Nieto fue señalado de beneficiarse en el periodo de campaña (Foto: Archivo)

Presuntamente, la suma de los desvíos suma 649,327,686 pesos distribuida en:

Chihuahua: 246,000,000

Durango: 230,400,000

Sonora: 140,591,669

Morelos: 16,404,800

Colima: 15,142,316

Edomex: 488,900

Milpa Alta : 300,000

En esa presunta triangulación se vio involucrado, además de los gobernadores y el candidato a la presidencia de México en 2018: Manlio Fabio Beltrones, quien fungía como líder del PRI; y Luis Videgaray, ex titular de la SHCP y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de Peña Nieto.

Al respecto, Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, declaró ante el Ministerio Público que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Cabe señalar que Yáñez Herrera ya fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos con fines electorales.

Una investigación también a considerar es la reapertura del caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Isidro Burgos desaparecidos en Iguala, Guerrero. A cargo de la reapertura de este caso está Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, quien ya desechó la llamada “verdad histórica” y aperturó una nueva línea de investigación para saber qué ocurrió en septiembre del 2014 con los normalistas.

El sexenio de EPN se caracterizó por diversas irregularidades (Fotoarte: Infobae)

Como si estos escándalos no fueran suficientes, están los dos casos más famosos en los que se vio envuelta la empresa productiva para el Estado: Pemex. El primero de estos fue el de la compraventa de AgroNitrogenados, en la cual se comprobó una afectación al erario de Petróleos Mexicanos por lo que Alonso Ancira, ex presidente de Altos Hornos de México S.A. (AHMSA) pagará USD 216 millones en reparación del daño.

Finalmente está el caso Odebrecht, el cual sigue abierto y se espera que sea de hondo calado, pues se presume que la empresa brasileña influyó para promover la reforma energética del Pacto por México, la cual abrió a licitación pública el petróleo en aguas profundas de México, algo que no tenía precedentes, pues hasta esa reforma, Pemex era la única que tenía derecho al usufructo del oro negro en la república.

Es así como Enrique Peña Nieto llega a los 55 años, con colaboradores cercanos bajo investigación y entre diversos señalamientos que lo dejan en una posición incómoda ante la óptica mediática.

