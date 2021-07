“El olvido no significa que no sucedió”: Bloomberg criticó “amnesia” de mexicanos por manejo de AMLO frente a pandemia

Foto: Daniel Augusto/Cuartoscuro

El pasado jueves, la revista estadounidense Bloomberg Businessweek publicó un artículo en el que se habla del mal manejo de la pandemia en México, las vacunas y el discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mantenido durante toda la contingencia sanitaria, esto en medio de una tercera ola de COVID-19 en el país.

Para los mexicanos no fue suficiente vivir una primera ni una segunda ola de COVID-19, ni siquiera ver los hospitales colapsados ni el humo negro que se elevaba desde los crematorios del cementerio abrumados, “es casi como si nunca hubiera sucedido”, pues actualmente basta con ver las principales playas del país llenas de gente, refiere la nota titulada “Cómo México olvidó su crisis de COVID”, la cual atribuye esta “amnesia colectiva” a las acciones que el gobierno del primer mandatario decidió no tomar desde el día en que el letal virus llegó a territorio nacional.

“El olvido no significa que no sucedió, o que no puede volver a suceder pronto”, se lee en la publicación.

Señaló que uno de los errores de la administración frente a la pandemia y “probablemente el más grande” fue su plan de pruebas de coronavirus, pues cabe recordar que mientras otros países basaron su estrategia en realizar pruebas masivas para identificar casos en 2020, el Gobierno mexicano no las ofreció a menos que un paciente tuviera síntomas de COVID-19.

(Foto: EFE/Demian Alday Estévez)

Cabe recordar que en abril de 2020, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señaló a México como el país miembro que menos tests realizaba, e incluso llamó a ampliar su aplicación para reducir el riesgo de rebrotes; hoy, las autoridades mexicanas reconocen que existe un tercer repunte de COVID-19 en el país, debido al alza constante de contagios y hospitalizaciones por la enfermedad.

El segundo “gran error” que el artículo identificó fue el rechazo del presidente a endeudarse para pagar el estímulo fiscal o la ayuda a las personas de menores recursos, tal como hicieron los líderes de la mayoría de las principales economías. En lugar de ello anunció que daría 1 millón de créditos de 25,000 pesos a pequeños negocios urbanos, tanto del sector formal como del informal, para aminorar el impacto económico de la epidemia.

“Ya se está haciendo la selección de quiénes van a ser los primeros en recibir estos créditos, es un mecanismo sencillo, se selecciona de un padrón que se tiene de 5 millones de solicitantes de créditos, este padrón se levantó cuando se fue casa por casa a hablar con la gente para recoger sus demandas de apoyos para el bienestar”, refirió el jefe del Ejecutivo la mañana del pasado abril del 2020.

Foto: Presidencia de México

Información en desarrollo