Rosario Robles fue quien despidió a abogado desde hace meses, aseguró su hija

Mariana Moguel Robles junto a su madre, quien actualmente es investigada por corrupción (Foto: Instagram)

La hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, informó mediante su cuenta de Twitter que la determinación de romper relación con el jurista Sergio Arturo Ramírez fue decisión de su madre; indicó que la defensa sigue estando a cargo del abogado Epigmenio Mendieta.

“Por decisión de mi madre @Rosario_Robles_, el abogado @Lic_SergioARM dejó de ser parte de su defensa desde hace varios meses tiempo en el que no han tenido comunicación y por tanto no está facultado para hacer declaraciones. La defensa sigue estando a cargo de @EpigMendieta”, redactó la ex presidenta del PRI Ciudad de México.

La ex legisladora en el Distrito Federal también compartió el tuit de apoyo a su madre por parte de Vicente Fox, lo acompañó con el hashtag #RosarioLibre: “si es venganza, no es justicia”, haciendo referencia a la campaña que emprendió en 2019 cuando Robles Berlanga fue arrestada.

Aseguró que la defensa está a cargo del jurista Epigmenio Mendieta (Foto: captura de pantalla de Twitter @Mariana_Moguel).

La información que otorgó Moguel contradice a lo dicho por Ramírez la tarde de este jueves 15 de julio, ya que el jurista aseguró que dejó la defensa porque la acusada no cooperó con la autoridad para dar a conocer datos e información sobre las acciones de Luis Videgaray y otros funcionarios durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Al no haber una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar información para que la Fiscalía General de la República pueda conocer realmente cuáles fueron los sucesos en este sexenio, pues tomo la decisión propia y personal de no participar más como abogado defensor de Rosario Robles”, externó en conferencia de prensa.

Señaló que en el proceso se buscaba darle continuidad y notificar a la FGR de las acciones que llevó a cabo Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y otros funcionarios en el sexenio de Peña Nieto, pero que la acusada no cooperó y no otorgó la información requerida.

En noviembre de 2020, el abogado de Rosario Robles confirmó que la acusada había aceptado ser testigo colaboradora en la investigación contra Luis Videgaray (Foto: Rogelio Morales /CUARTOSCURO).

*Información en curso

