“Ejemplo ante la injusticia”: Vicente Fox defendió a Rosario Robles del actual gobierno

La ex funcionaria es acusada de ser participe en la denominada Estafa Maestra (Fotos: Bloomberg // Cuartoscuro).

Por medio de su cuenta de Twitter, el ex presidente de México, Vicente Fox, lanzó un mensaje de apoyo hacia Rosario Robles Berlanga y señaló que el actual gobierno quiere obtener “verdades” o versiones que no existen, destacó a la ex secretaria de Estado como una mujer honesta e íntegra.

“Rosario, eres un verdadero ejemplo ante la injusticia, el atropello a tus derechos y el abuso del actual gobierno a obtener ‘verdades’ que no EXISTEN. Admiré tu HONESTIDAD e INTEGRIDAD a toda prueba”, redactó el ex mandatario.

Las declaraciones se dieron después de hacerse pública la renuncia del abogado Sergio Arturo Ramírez, defensor de Rosario Robles, debido a “la falta de cooperación” de la ex funcionaria en el proceso que atraviesa; aunado a que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) impugnaran el amparo para que la acusada pudiera atravesar el juicio desde su hogar.

Para Fox, Robles es un ejemplo de estoicismo frente a las injusticias (Foto: captura de pantalla de Twitter @VicenteFoxQue).

El mensaje del ex mandatario generó diferentes reacciones por parte de los internautas, especialmente de aquellos que corrigieron las palabras y el sentido del mensaje: “Traducción: Rosario, eres un verdadero ejemplo ante los acuerdos internos con @EPN, lamento los atropellos a tus derechos y el abuso del actual gobierno a obtener ‘verdades’ que si EXISTEN, pero debes callar como se acordó. Admiro tu INTEGRIDAD a toda prueba, sigue aguantando más”.

Por otro lado, también aparecieron los que concordaron con el punto de vista de Fox: “a mí no me cae bien Rosario Robles, no digo que sea una blanca paloma, pero de que hay mano negra con este gobierno, se nota a leguas la sed de venganza de la gente de Morena”.

“La injusticia es que no hable y, además mequetrefes como tú, lo pongan como victoria, parece mafia, felicitan a los que no cantan tras las rejas”, refirió otro usuario, claramente en contra de la posición del autor del mensaje.

Robles se desempeñó como titular de la Sedatu y la Sedesol en el sexenio de Enrique Peña Nieto (Foto: Moisés Pablo/cuartoscuro.com).

No es la primera vez que Fox Quesada se pronuncia a favor de Robles Berlanga, en octubre de 2019 llamó al fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, a presentar pruebas en contra de la acusada, ya que para él se estaba haciendo una “hoguera pública” y no un juicio conforme la ley.

Durante una entrevista con Grupo Radio Fórmula, señaló “que porque su dirección era falsa, de regreso al tambo y no la dejan salir, pero ¿por qué la acusan de antemano? ¿Por qué la llevan a la hoguera pública ?; que demuestre el procurador, el ahora fiscal, y que presente ante el juez las pruebas. Todo es verborrea, todo son mañaneras, todos son mentiras”.

En aquellas ocasión, instó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no dejarse llevar por el odio, no evadir la realidad, pidió que actuara como el mandatario de la nación y que aplicara la ley en caso de que estén las pruebas suficientes.

En noviembre de 2020, el abogado de Robles confirmó que la acusada había aceptado ser testigo colaboradora en la investigación contra Luis Videgaray (Foto: Rogelio Morales /CUARTOSCURO).

Renuncia del abogado de Rosario Robles

La tarde de este jueves 15 de julio, el jurista Sergio Arturo Ramírez citó a los medios de comunicación para informar que dejaba de ser el representante legal de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“Al no haber una respuesta positiva por parte de ella de acceder a brindar información para que la Fiscalía General de la República pueda conocer realmente cuáles fueron los sucesos en este sexenio, pues tomo la decisión propia y personal de no participar más como abogado defensor de Rosario Robles”, externó en conferencia de prensa.

Señaló que en el proceso se buscaba darle continuidad y notificar a la FGR de las acciones que llevó a cabo Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda y otros funcionarios en el sexenio de Peña Nieto, pero que la acusada no cooperó y no otorgó la información requerida.

Al parecer, pese a que aceptó ser testigo colaboradora, no otorgó ninguna información que se le pidió (Foto: Rogelio Morales /CUARTOSCURO).

Mientras que la FGR y la ASF impugnaron el amparo concedido a Rosario Robles para que se revise la prisión preventiva que se le impuso desde hace casi dos años. En otras palabras, el amparo concedido no podrá surtir efecto hasta que el asunto sea turnado y revisado por los magistrados de un tribunal colegiado, por lo que deberá continuar en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en donde se encuentra recluida desde el 13 de agosto de 2019.

SEGUIR LEYENDO: