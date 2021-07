Todas las vacunas contra COVID-19 que se aplican en México son de buena calidad: IPN

El repunte de casos de contagio de COVID-19 en México de las últimas semanas vino acompañado con una disminución considerable de personas que reciben la vacuna contra la enfermedad, especialmente en el sector etario de 30 a 39 años. Y no es precisamente por la falta de dosis en el país, sino por la falta de confianza que ha surgido en ellas.

Sin embargo, de acuerdo con Paola Castillo Juárez, especialista en virología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), la calidad de todas las vacunas contra el COVID-19 que se aplican a la población mexicana es buena, ya que todas generan un nivel similar de anticuerpos neutralizantes, lo que evita que el desarrollo del virus sea grave y provoque una hospitalización.

Así lo reveló una evaluación que realizó la científica para su investigación posdoctoral en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Por ello, recomendó a la población hacer caso omiso de publicaciones que circulan en redes sociales, las cuales plantean la posibilidad de “volverse a vacunar” aun cuando ya se tenga el esquema completo de alguna inmunización, debido (según dicen) a la “mala calidad” de ciertos biológicos.

En este sentido, Castillo Juárez aseguró que hasta la fecha no hay ninguna investigación reconocida que avale que una combinación de fórmulas de vacuna anti SARS-CoV-2, sea mejor que el esquema completo; es decir, las dos dosis de la misma, como es el caso de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, entre otras.

“En Europa están realizando un estudio sobre esquemas de estimulación-refuerzo heterólogos con vacunas COVID-19 basadas en vectores y Ácido Ribonucleico mensajero (ARNm), para analizar posibles combinaciones, pero hasta ahora no hay reportes oficiales de la evidencia científica al respecto, por lo que a título personal considero que no se puede decidir combinar las inmunizaciones sólo porque alguna publicación lo sugiera, además de que las plataformas con las que se crean varían y no se sabe si ello pueda implicar algún riesgo”