SAT: quiénes están en la lista negra y cómo consultarla

Contribuyentes no localizados forman parte de la lista (Foto: Pixabay)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con un listado de contribuyentes que han sido catalogados como incumplidos, por lo que aquí daremos a conocer de quiénes se trata o qué personas llegan a esa lista negra.

Incluso, el SAT cuenta con un mecanismo para poder consultar los nombres de las personas incumplidas o condonadas.

¿Quiénes son?

De acuerdo con el SAT, aquellos que se cuelan a la lista oscura y de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, artículo 69, los involucrados son:

*Contribuyentes no localizados.

*Aquellos que cuentan con adeudos fiscales.

*Cancelados.

*Que cuentan con sentencia condenatoria por delito fiscal.

Hay una manera de consultar el listado. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo consultar la relación de contribuyentes incumplidos y condonados?

*Ingresa al siguiente enlace. Aquí.

*Selecciona el nombre del supuesto de tu consulta.

*Descarga el documento que genera el sistema, o bien, consulta información de un contribuyente en particular.

El SAT informó que, si desea realizar una consulta específica en la relación de contribuyentes, se deberá capturar el RFC o nombre del contribuyente que busca.

Para ello, el RFC y el nombre del contribuyente deben anotarse de manera completa.

En cambio, si deseas realizar una aclaración, tendrá que ingresarla a través del buzón tributario.

Es importante destacar que, la relación de contribuyentes incumplidos se actualiza continuamente, por lo que los datos publicados pueden variar de una fecha a otra.

Los días hábiles no contemplan sábados, domingos y días festivos obligatorios.

Por otra parte, hay que recordar que para evitar problemas con el fisco, se tendrá que realizar una declaración anual.

El SAT recordó que todas las personas físicas están obligadas a informar sobre préstamos, donativos y premios obtenidos en 2020, siempre que estos, en lo individual o en su conjunto, excedan de 600,000 pesos.

La relación de contribuyentes incumplidos se actualiza continuamente. (Foto: Cuartoscuro)

Además de informar sobre los ingresos obtenidos por la enajenación de casa habitación, herencias, legados y premios obtenidos en el ejercicio 2020, siempre que la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio sean superiores a 500,000 pesos.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

*Los trabajadores que cobran por honorarios.

*Aquellos que hayan percibido ingresos anuales mayores de 400,000 pesos.

*Quienes tengan ingresos de dos patrones, aun cuando no sean mayores a 400,000 pesos.

*Cuando una persona haya percibido algún ingreso por liquidación, indemnización laboral, pensión o jubilación.

*Los arrendadores, es decir, que cobran renta en algunos inmuebles.

*Aquellos que hayan ganado algún premio. Por ejemplo, como el de la Lotería.

Al realizar la declaración anual se debe considerar la deducción de gastos para poder acceder a saldos a favor, es decir, podrá disminuir gastos presentando facturas y comprobantes de pago tras haber realizado algunas compras.

¿Qué es una persona física?

Se refiere a cualquier persona que realiza alguna actividad económica como: vendedor, comerciante, empleado, profesionista, entre otros, el cual tiene derechos y obligaciones.

¿Qué es una persona moral?

Se trata de un conjunto de personas que forman una sociedad para cumplir con sus obligaciones como empresa. No tienen una realidad material o corporal (no se pueden tocar como tal como en el caso de una persona física).

El hecho de no pagar impuestos o no realizar declaraciones en el periodo ideal, ya sea por falta de interés o simplemente por no saber hacerlo, podría acarrear problemas con el fisco y consecuencias por el incumplimiento en un corto plazo.

