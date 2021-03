SAT: cuándo devolverá el saldo a favor a contribuyentes

El saldo a favor podrá aplicar en abril. (Foto: Pixabay)

A unos días de vencer el plazo para la declaración anual de impuestos, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicará la devolución de saldos a favor a partir del próximo mes.

Hay que recordar que, durante el mes de abril las personas físicas podrán cumplir con la obligación de dicha declaración correspondiente al ejercicio fiscal 2020, a partir del jueves 1 de abril.

En ese sentido, el Prodecon reveló que aquellos contribuyentes que realicen el proceso durante la primera semana de abril y resulten con saldo a favor, a través del aplicativo automático de devoluciones, entonces la autoridad fiscal realizará el depósito correspondiente durante la segunda semana del mismo mes.

Además, con el objetivo de brindar una asesoría a los contribuyentes, el Prodecon realizará conferencias virtuales relacionadas con la declaración anual.

Es decir, un equipo de especialistas de la Procuraduría explicará el llenado de la declaración y resolverá dudas de pagadores de impuestos en los seminarios que ofrecerán por medio de la web.

“El lunes 29 y martes 30 de marzo, Prodecon llevará a cabo una serie de webinars gratuitos, titulados “Programa Declara en tu Casa 2021 - Prepárate con tiempo”, seminarios virtuales donde expertos fiscalistas explicarán vía zoom y YouTube, paso a paso el llenado y envío de la declaración anual, además de responder cuestionamientos de los participantes”, anunció la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Es importante recordar que, el lapso de tiempo para la declaración anual en el caso de las personas físicas estará vigente hasta el 30 de abril de 2021.

Mientras que para las personas morales, el fisco dio como día límite para realizar su declaración hasta el 31 de marzo del presente año.

¿Qué es una persona moral?

Se trata de un conjunto de personas que forman una sociedad para cumplir con sus obligaciones como empresa. No tienen una realidad material o corporal (no se pueden tocar como tal como en el caso de una persona física).

¿Qué es una persona física?

Se refiere a cualquier persona que realiza alguna actividad económica como: vendedor, comerciante, empleado, profesionista, entre otros, el cual tiene derechos y obligaciones.

No pagar impuestos o no realizar declaraciones en el periodo ideal, ya sea por falta de interés o simplemente por no saber hacerlo, podría acarrear problemas con el fisco y consecuencias por el incumplimiento en un corto plazo. La buena noticia es que este procedimiento se puede efectuar a través de internet.

¿Cómo hacer la declaración anual por internet?

*Ingrese a la siguiente página. Aquí.

*Deberá anotar su RFC y contraseña.

*Llene los datos que le solicitan.

*También se deberá anotar el tipo de declaración, así como el periodo seleccionado y una lista de obligaciones fiscales.

*Al enviar la declaración responderán con un acuse de recibo.

¿Cuáles son los requisitos?

*Contar con la información de los montos de ingresos, deducciones, coeficiente de utilidad, impuestos retenidos, pagos provisionales entre otros.

*Para pagar por transferencia electrónica a través del banco es necesario tener una cuenta con servicio de banca electrónica.

*Para ingresar a la declaración deberás contar con tu RFC, contraseña o e.firma.

La deducción de impuestos es un tema importante que los usuarios deberán considerar al realizar la declaración anual, pues el contribuyente tiene derecho a disminuir sus gastos y también se pueden aplicar los de la pareja.

Los gastos deducibles pueden ser aplicados por el cónyuge, concubina o concubino, ya que se podrá pedir la emisión de una factura a nombre de la esposa o pareja, aunque los pagos los hayan realizado otros familiares.

