Kínder celebra graduación y no invita a pequeño con síndrome de Down, su madre denunció discriminación

Realizaron la graduación de niños en un kínder de Torreón y no invitaron a niño con síndrome de Down, denunció su madre Foto: (Facebook Val Elizóndo)

Pese de ser uno de los estudiantes que “sí cumplían con tareas y actividades”, un niño con síndrome de Down, quien es alumno de un kínder en Torreón, Coahuila, no fue invitado a su graduación, denunció su mamá en redes sociales.

“Hoy fue un día muy triste para mí y para hijo ROMEO, UNA VEZ MÁS DISCRIMINAN A MI HIJO POR QUE TIENE SÍNDROME DE DOWN! (sic)”, escribió en redes sociales, Val Elizóndo, madre de Romeo.

Destacó que a pesar de que la felicitaron por ser una de las mamás cumplidas con las tareas y actividades de su hijo, el personal del “Jardín de Niños Lucia A. de Fernández Aguirre” no la invitó a la graduación y sólo le pidieron que enviara una foto del alumno con el uniforme puesto.

“Hace 5 días más o menos hablé con la directora y le pregunté directora (NAYMA) ‘siempre no va a ver graduación o entrega de papeles???’ – ella me dijo que no los dejaron hacer nada, que ella me avisaba para ir por los papeles del niño! Le mandé un mensaje a la maestra (YADIRA) del niño qué si iban a hacer algún evento y dijo que no, que solamente le mandara una foto del niño con el uniforme en pared blanca!(sic)”, detalló en redes sociales.

La mamá se dio cuenta por casualidad ya que pasó por el lugar mientras iba a comprar un material Foto: (Facebook Val Elizóndo)

Gracias a que pasó por afuera del kínder, la mamá de Romeo se dio cuenta de que la graduación se llevó a cabo, a pesar de que ni ella ni su hijo fueron invitados.

“HOY fui al centro a comprar material para trabajar pase por ahí y vi abierto el plantel con los niños uniformados con sus arreglos de graduación (papás y padrinos) (sic)”, relató.

“Se me hace una injusticia de verdad! Me dio mucho coraje y sentimiento, le marqué a la maestra a las 9:40 am y le pregunté y me dijo (ande señora, perdón, discúlpeme, se me olvido avisarle, tenía mucho trabajo, pero tráigaselo ahorita, el evento empieza a las 10:00 am. Y claro que no lo llevé! Para las personas del plantel, si ven esto, saben que hicieron mal y ojalá que nunca sientan lo que yo sentí el día hoy. DIOS LAS BENDIGA! (sic)”, agregó.

Usuarios de redes le obsequiaron un fotomontaje del pequeño Romeo, vestido de graduado para festejarlo Foto: (Facebook Val Elizóndo)

Tras las denuncias, la directora de la escuela y maestras, pidieron disculpas a la madre y aseguraron que todo se trató de un error y no un acto de discriminación, sin embargo su madre declaró que buscará una escuela donde tengan más tacto para que vuelva a ocurrir la exclusión de su hijo.

Sin embargo muchos usuarios, incluso sin conocer a la madre, ofrecieron apoyo en su caso, algunos diseñaron la foto del pequeño vestido como graduado, otros con postales como el mejor de la clase, incluso otra usuaria llamada Luciana Alvarado Briones está organizando un festejo para que el pequeño Romeo tenga una “hermosa graduación”.

“Muchas gracias a la organizadora Luciana Alvarado Briones. Que está haciendo todo lo posible para hacerle una hermosa graduación a mi hijo y también muchas Gracias a todas esas personas que nos están apoyando y están haciendo esto posible dios les bendiga Siempre!!! (sic)”, respondió la madre.

