Estafaron al asistente de un senador de Morena y le robaron más de 100 mil pesos

Este lunes, reportes revelaron que el asistente de un senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue víctima de un fraude: los presuntos criminales le robaron 126 mil pesos.

El modus operandi fue simple pero efectivo. Una persona llamó al Senado de la República y contactó a la oficina de Ricardo Velázquez Meza, quien desde el 6 de diciembre del 2018 representa a la entidad federativa de Baja California Sur.

Ahí afirmó que tenía “un encargo” para el senador, informó el reportero de la nota roja Carlos Jiménez.

A través de una llamada telefónica, el posible ladrón pidió al asistente del funcionario público que se le depositara dinero para poder enviarle el paquete. Sin embargo, todo fue una trampa para robarle.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indaga el caso e inició la carpeta de investigación correspondiente para encontrar a los responsables de la estafa.

En mayo, Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), fue víctima de un fraude cuando un sujeto desconocido hizo una llamada telefónica a su oficina, simuló ser otro magistrado, y timó a su secretaria hasta convencerla de depositarle la cantidad de 41,987 pesos.

El presunto criminal, a través de un teléfono, afirmó que Soto Fregoso había sido víctima de un accidente automovilístico y que la póliza de su seguro estaba vencida. Remarcó a la empleada que el pago debía realizarse urgente o la magistrada estaría en problemas.

La estafa fue registrada en la carpeta de investigación CI-FICOY/COY-5/UI-3-C/D/732/05-2021 de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) por el delito de fraude.

Fue Karen Urban, secretaria de la funcionaria pública, quien recibió la llamada en su oficina ubicada en la alcaldía Coyoacán, según el reporte.

El presunto “magistrado Carlos Aguirre”, como se identificó el posible delincuente, llamó y logró despistar a Urban, aunque dentro de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no existe ningún hombre con ese nombre. También le mencionó que necesitaba hablar o dejarle un mensaje a su supuesta colega, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso.

La secretaria le explicó que su superior no se encontraba, cuando el hombre la interrumpió y le inventó que estaba recibiendo una llamada en otra línea telefónica. Fingió que era Soto Fregoso quien le hablaba. “Carlos Aguirre” explicó a la secretaria que la magistrada le había marcado porque había sufrido de un accidente en su vehículo y necesitaba auxilio porque no arribaba ninguna grúa.

Dentro de la historia que falseó declaró que la magistrada le había proporcionado el número telefónico de un ajustador de seguro y le había pedido que lo contactara para solucionar el problema.

Urban marcó al número otorgado por el posible estafador: la persona que contestó se presentó como un representante de Seguros AXA y afirmó que la póliza del automóvil estaba vencida. También mencionó que por lo tanto no se podría apoyar a Soto Fregoso y que estaba envuelta en un problema legal.

Después de plantear el inconveniente, el presunto empleado de AXA le dijo que podría “ayudarla”, pero solamente con el depósito del pago de la póliza: 41,987 pesos. Creyendo que estaba auxiliando a su jefa, la secretaria realizó la entrega.

Tras el pago, Urban llamó al supuesto del ajustador del seguro, quien le contestó que se necesitaba más dinero porque debido al accidente una persona había resultado herida y se necesitaban cubrir los gastos médicos.

Fue entonces que la secretaria contactó al secretario particular de Soto Fregoso para explicar lo que ocurría. Así, descubrieron la estafa. El hombre le confirmó que la magistrada no había estado involucrada en ningún accidente y que se trataba de un fraude. La Fiscalía General de Justicia de la capital busca al posible criminal. El sujeto no contestó más las llamadas telefónicas.

