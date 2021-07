“La más grande de América”: Claudia Sheinbaum inauguró la Línea 1 del Cablebús

Claudia Sheinbaum inauguró la Línea 1 del Cablebús (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

Este domingo 11 de julio, el gobierno de la Ciudad de México inauguró la Línea 1 del Cablebús, un nuevo sistema de transporte que conectará Indios Verdes y Cuautepec.

Durante el evento, la jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum aseguró que se trata de la Línea más grande todo el continente americano, en beneficio de los habitantes de dicha región.

“Hoy estamos inaugurando la primera línea del Cablebús de la Ciudad de México, la más grande de toda América. La más moderna y todo para beneficio de los habitantes de Cuautepec. Cuando pensamos en la cuarta transformación de la vida pública de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”

Claudia Sheinbaum señaló que el Cablebús es un ejemplo de justicia social (Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro)

En tanto, la mandataria señaló que todo esto es posible gracias a la erradicación de la corrupción y los esfuerzos por destinar los recursos públicos a obras en beneficio de la población. Asimismo, aseveró que el Cablebús es un ejemplo de justicia social, ya que además de ofrecer un servicio moderno, digno y ecológico, reduce las desigualdades al ubicarse en un lugar en el que nunca se había invertido.

“Lo que soñamos con la cuarta transformación se puede resumir en erradicar el régimen de corrupción y privilegios, destinar los recursos públicos para hacer obras, para dar beneficio a los habitantes, al pueblo, se puede resumir en progreso con justicia, se puede resumir en reducir las desigualdades, se puede resumir la cuarta transformación de la vida pública de México en hacer justicia social”

“Y el Cablebús es eso, reduce desigualdades porque se invierte donde históricamente no se había invertido, promueve justicia porque se invierte donde históricamente no se había invertido. El Cablebús no solamente es una forma de transporte eficiente, digna, moderna, ecológica, sino que es también un proyecto social, porque dignifica, porque recupera el orgullo y hace de Cuautepec uno de los mejores lugares para vivir en la Ciudad de México”, agregó la funcionaria.

