Paola Rojas regresa a Televisa tras superar al COVID-19: “Tuve malestares espantosos”

Paola Rojas dio a conocer su ausencia en el noticiero el pasado 24 de junio (Foto: Instagram/@paolarojas)

La presentadora de noticias y periodista Paola Rojas dio a conocer que superó su contagio de COVID-19 y anunció su regreso en Televisa.

“Ya me curé. Me fascina poder saludarlos, más que nunca me da muchísimo gusto poder estar de vuelta en este estudio, poderlos saludar, poderles compartir información. Estuve unos días guardada y la verdad es que con malestares espantosos”, relató en un video difundido a través de su cuenta de Twitter.

“Espero que nunca, nunca, nunca les dé COVID, por favor, cuídense, evítenlo. Es una enfermedad espantosa, pero que por fortuna logré superar y estoy aquí, encantada de que me acompañen”, agregó

Fue el pasado 24 junio cuando la presentadora de noticias y periodista confirmó que dio positivo al SARS-Cov-2, inmediatamente anunció que se ya se encontraba aislada y con los cuidados necesarios para poder superar la enfermedad.





