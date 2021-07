Inflación llegó al 5.88% en junio: jitomate, naranja y gas, entre los productos que más subieron

FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO/ ARCHIVO

Durante el mes de junio, la inflación en México se colocó en 5.88% interanual, debido -prncipalmente- al incremento en los precios del jitomate, gas LP, loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como la tortilla de maíz, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Instituto, al medir la variación porcentual, los productos y servicios que más subieron fueron el jitomate (18.9%), la naranja (18.5%) y el transporte aéreo (15.1%).

Con ello, la inflación se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto a mayo, cuando subió 5.89%, en un nivel muy por arriba de la meta oficial de 3% +/- un punto porcentual, por lo que, de acuerdo con analistas, el Banco de México no recortará su tasa clave de interés durante este año.

A través de su cuenta de Twitter, el Inegi precisó que la inflación subyacente interanual creció un 4.58% y un 0.57% de incremento mensual. Por su parte, el índice de precios no subyacente presentó un alza de 0.42% mensual y de 10.00% anual.

Los productos que más subieron de precio fueron el jitomate, la naranja, el transporte aéreo y el gas LP. Otros como la carne de res y cerdo así como la tortilla de maíz también presionaron a la inflación en junio.

En contraste, los productos que tuvieron una baja en su precio fueron el chile serrano, el tomate verde, el limón, la uva y el pepino.

De manera sorpresiva, el pasado 25 de junio el Banco de México (Banxico) subió la tasa clave en 25 puntos base a un 4.25%, al asegurar que se busca evitar afectaciones en las expectativas de inflación.

Por otra parte, el miércoles 7 de junio el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de la empresa estatal Gas Bienestar -a cargo de Pemex- la cual venderá cilindros de 20 y 30 kilos de gas a las familias del país.

“A la gente humilde, a la gente pobre en las colonias, lo que más le duele es cuando aumenta el precio del gas, el cilindro... no debe de aumentar como está aumentando”, indicó el mandatario mexicano.

Destacó que no afectará a las empresas de gas ya existentes, pues esto fomentará la competencia.

Añadió que las grandes distribuidoras controlan los territorios a través de una especie de subcontratación, la cual se encarga de manejar lo que tienen que ver con la venta del gas y no dejan espacio para la competencia al controlar ciertas zonas.

López Obrador señaló que se iniciará en la Ciudad de México, ya que específicamente en Azcapotzalco e Iztapalapa es en donde suelen estar más elevados los precios del gas.

Este jueves durante su conferencia mañanera, López Obrador reiteró que los precios del gas serán controlados, ya que los aumentos en ese combustible, lo están haciendo quedar como “mentiroso y demagogo” ya que había prometido que no aumentaría el costo.

“No vamos a dejar en estado de indefensión a la gente y pues no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada, es esto porque nos está perjudicando, entre otras cosas además de afectar la economía popular pues me está dejando a mi como demagogo, como mentiroso”, aseguró.

Aseguró que ha logrado cumplir su compromiso de evitar el aumento en gasolinas, el diesel y la luz.

“Pero aquí no puedo porque, además no hay ninguna razón, nada más es esto, tenemos una forma, un mecanismo, vamos a bajar esto, la utilidad, nada más para los gastos de operación y que ellos se apliquen, lo mismo vamos a competir pero no es posible que haya estos aumentos que ni quiero decirlos, pero ya la gente sabe”, dijo.

Señaló que si se fija un precio máximo, Pemex tiene la obligación de cumplir “incluso hasta venderlo más barato”.

“Y también como es un asunto vinculado con la economía popular, que nos importa mucho, va a haber vigilancia de la Guardia Nacional”, enfatizó.

