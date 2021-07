Salud reconoció que México está viviendo tercera ola de COVID-19

(Foto: EFE/José Pazos)

Esta mañana, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que México ya está viviendo la “tercera oleada” de la epidemia de COVID-19.

“Este es el mensaje principal: tenemos una situación donde hay un repunte, que es el tercero que se presenta a lo largo de la epidemia: dos durante 2020, el primero durante 2021 después de medio año donde se redujo la epidemia”, detalló durante el reporte semanal del “Pulso de la Salud”.

No obstante, explicó que aún con este tercer rebrote, el cual registra un aumento de 22% en los casos estimados por COVID-19 en comparación con la semana previa, las hospitalizaciones y defunciones no se incrementan a la misma velocidad, incluso pidió no confundir la magnitud de las muertes que actualmente es 10 veces menor.

Lo anterior lo atribuyó al Plan nacional de Vacunación contra COVID-19 que avanza en el país.

(Foto: Reuters/Gonzalo Fuentes)

“Una de las cosas que es notorio en México y en el mundo es que aun cuando existen estas terceras oleadas, esto es estamos teniendo casos, pero la hospitalización y las defunciones no crecen a la misma velocidad”, dijo.

En ese sentido López-Gatell señaló que la hospitalización se ha mantenido entre 15% y 20%. Actualmente, el 20% de las camas generales están ocupadas, además del 16% de los espacios con ventilador para los pacientes más críticos.

Cabe señalar que de acuerdo con la dependencia sanitaria federal, hasta la noches del lunes se reportan 2,541,873 casos positivos de COVID-19 y 233,689 defunciones por el letal virus.

Avance de Vacunación contra COVID-19

Durante la misma conferencia, López-Gatell indicó que han llegado 60,638,895 vacunas de diciembre hasta la fecha, y mencionó que esta semana y las siguientes dos no se tendrá “buena dotación” de la vacuna Pfizer, debido a que la farmacéutica hará un proceso de reconversión en la planta de Estados Unidos que surte a México, con el objetivo de aumentar su capacidad de producción.

Asimismo, mencionó que ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra coronavirus un total de 33,002,466 personas, de las cuales 60% tienen esquema completo y 40% son medios esquemas, lo que representa un total de 37% de la población adulta de México que está inmunizada.

(Foto: CDMX)

Semáforo Epidemiológico

Por entidad federativa, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con mayor número de casos activos (más de 3,000); seguidas de Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo (más de 2,000); y luego Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa, Sonora y Nuevo León (más de 1,400). Entre todas concentran el 85% de los contagios activos del país.

Lo anterior se refleja en los colores del Semáforo Epidemiológico COVID-19, los cuales estarán vigentes del 5 al 18 de julio. A través de un comunicado en videoclip, el Gobierno de México indicó que el país se coloreará de la misma manera que hace dos semanas.

Por décima vez consecutiva, ningún estado se pintará de “rojo” (máximo riesgo de contagio). Por el contrario, en color “verde” (bajo riesgo de contagio) estarán 19 estados: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.

En “amarillo” o riesgo moderado permanecerán ocho entidades: Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

Mientras que en “naranja” (alto riesgo) estarán cinco: Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. Es importante destacar que en estos estados se encuentran los destinos turísticos más importantes del país.

