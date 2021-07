Promovieron amparo para Alejandra Barrios, lideresa de comerciantes ambulantes en CDMX

Barrios Richard continúa su proceso judicial internada en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa (Foto: Cuartoscuro)

La defensa legal y familia de Alejandra Barrios Richard, ex diputada local e histórica lideresa de comerciantes ambulantes en el centro de la Ciudad de México, promoverá un juicio de amparo federal: la decisión se tomó tras no acreditarse que estuvo presente o que fue partícipe en una pelea entre mercaderes el pasado 1 de noviembre.

Este martes, un juez de control la vinculó a proceso por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla agravados, además del daño a la propiedad.

Barrios Richard continúa su proceso judicial internada en el Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Abel Flores, su abogado, declaró que el juez no consideró los 35 elementos de prueba que presentó a favor de la lideresa ni clarificó las circunstancias de tiempo y modo o el lugar que habría participado. “Ella no estuvo ahí, no tuvo participación, los testigos y las víctimas nunca la refieren”, señaló, según La Jornada.

A través de fotografías y videos, afirmó, se puede confirmar que Alejandra Barrios Richard no formó parte del suceso. También dijo que los testigos son testimonios de oídas, y que las presuntas víctimas no forman parte de los comerciantes del Centro Histórico y tampoco se “encuentran afiliados a alguna asociación”.

El abogado remarcó que solicitará al juez de control la prisión domiciliaria para Barrios Richard: porque necesita terapias tras enfermarse de COVID-19 y porque tiene 77 años de edad. Gabriel Sánchez, esposo de la imputada, aseveró que se trata de una persecución en contra de su familia.

Ayer, el magistrado le negó la prisión domiciliaria y ratificó la prisión preventiva oficiosa.

Barrios Richard fue detenida el pasado 24 de junio y se acogió a la duplicidad del término constitucional de 144 horas. Por lo que recientemente se resolvió su situación jurídica.

“Durante la audiencia de continuación, el juzgador le ratificó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, sitio donde permanecerá durante tres meses, tiempo fijado para que se concluya la investigación complementaria, luego de que se le negara la prisión domiciliaria”, destacó la Fiscalía de la Ciudad de México en un comunicado.

El caso fue procesado en la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto.

De acuerdo con las investigaciones, el juez valoró datos de prueba que acreditarían la responsabilidad de Barrios Richard en una organización criminal que obtiene recursos mediante cobro de extorsiones y amenazas a comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además, la asociación delictiva habría invadido predios abandonados, intestados o con problemas sucesorios. María Alejandra Barrios Richard sería cabecilla del grupo delincuencial.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) arrestaron a la lideresa de comerciantes sobre la calle Avenida Fray Servando Teresa de Mier en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Pese a que se amparó para evitar se detenida, cayó en manos de la justicia y permanecerá tras las rejas.

Sus abogados han señalado que hay diversas irregularidades en la integración de la carpeta en contra de Barrios Richard, por lo que se pidió no utilizar al sistema penal para beneficiar intereses ajenos.

Alejandra Barrios Richard fue diputada, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del año 2012 al año 2015.

Y en ese mismo partido, fue designada en 2018 como la nueva secretaria de operación política; Esto, en sustitución del diputado local José Encarnación Alfaro, quien a su vez fue nombrado como secretario general adjunto a la presidencia.

En dicha época, José Antonio Meade y Mikel Arriola buscaban su candidatura a la presidencia de México y a la jefatura de gobierno de la CDMX respectivamente.

Durante dicho nombramiento, Francisco Olvera, entonces presidente provisional del Comité Directivo del PRI, aseguró que se trataba de un “reconocimiento a la labor que desde hace tiempo realiza esta gran mujer, una lideresa que ha dedicado la mayor parte de su vida al comercio ambulante, a través del cual ha realizado una labor social en bien de la comunidad”.

Sobre la detención de la líder de comerciantes se pronunció la alcaldesa electa en Cuauhtémoc por la coalición “Va por México”, Sandra Cuevas, quien exigió un proceso apegado a derecho.

Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que no tiene nada que ver con el Gobierno, pues es una investigación que lleva la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Su hija, Diana Sánchez Barrios, también fue detenida en marzo de 2021 por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y robo agravado en pandilla, de acuerdo con la Fiscalía capitalina.

Apenas el viernes pasado a esta mujer le fue negado un amparo para el descongelamiento de sus cuentas, debido que fue extemporáneo. Por sus cargos podría cumplir una pena de hasta 23 años en prisión

De acuerdo con la fiscalía capitalina, Sánchez Barrios, en conjunto con otras personas, exigían un cobro de piso a cambio de no afectar negocios ni integridad física de comerciantes en el primer cuadro de la capital.

