La piscina del edificio derrumbado en Miami y una nueva hipótesis para explicar la tragedia

Las columnas en pie resaltadas en amarillo digitalmente podrían sugerir que las columnas "perforaron" la cubierta, según dos expertos. (Foto de Saúl Martínez para The Washington Post)

Un examen de The Washington Post de vídeos e imágenes del mortal derrumbe de un edificio de apartamentos en las afueras de Miami -junto con entrevistas con ingenieros estructurales, un testigo clave y un investigador- profundiza en las preguntas sobre si los daños existentes en una cubierta en la zona de la piscina contribuyeron al desastre.

Una residente dijo a The Post que minutos antes de que se derrumbara Champlain Towers South en Surfside, se dio cuenta de que una sección de la cubierta de la piscina y una zona de aparcamiento a nivel de la calle se habían derrumbado. El marido de otra residente ha dicho que su esposa, que no ha sido vista desde el desastre, hizo una observación similar en una llamada telefónica poco antes del colapso.

Un ingeniero encontró en 2018 “importantes daños estructurales” en la zona de la cubierta de la piscina causados por lo que dijo era un defecto que limitaba el drenaje del agua. Al menos 12 personas murieron y 149 permanecen en paradero desconocido tras un tipo de desastre inédito en Estados Unidos.

Es probable que la investigación sobre el derrumbe lleve meses y que no se encuentre ninguna causa definitiva. Los expertos pidieron cautela y algunos ingenieros estructurales dijeron que dudaban que un colapso en la losa de la cubierta hubiera puesto en peligro la integridad general del edificio junto a la playa. Pero Allyn Kilsheimer, un veterano ingeniero contratado por Surfside para investigar el derrumbe, dijo al diario The Washington Post que un fallo de este tipo podría haber desencadenado una catástrofe mayor.

“Existe la posibilidad de que una parte de la [zona] de la piscina se viniera abajo primero y luego arrastrara con ella la parte central del edificio, y eso hizo que se derrumbara”, dijo Kilsheimer, que ya había expresado su escepticismo sobre la importancia de los daños señalados en el informe del ingeniero. “Y luego, una vez que la parte central del edificio se derrumbó, número dos, entonces el resto del edificio no supo mantenerse en pie y se derrumbó también, número tres”.

De entre más de una docena de expertos entrevistados para este artículo, incluidos nueve ingenieros de estructuras, la mayoría coincidió en que el colapso parecía implicar un fallo en los niveles más bajos del edificio o en el aparcamiento que había debajo. En las imágenes de los escombros, cuatro expertos vieron indicios de un “fallo de cizallamiento”, en el que las losas de hormigón que forman los pisos de un edificio se desprenden de las columnas verticales de soporte de la estructura.

Un residente dijo a The Washington Post que parte de la cubierta de la piscina y el estacionamiento a nivel de superficie se derrumbó antes del edificio, como se ve en una vista aérea (Foto del Washington Post por Ricky Carioti)

Esta catástrofe es extraordinaria para un edificio de 40 años de antigüedad, incluso si se hubieran producido una serie de fallos imaginables, dijeron los expertos. El derrumbe del edificio es tan impactante “para el público en general... como para la comunidad de ingenieros”, dijo Joe DiPompeo, presidente del Instituto de Ingeniería Estructural de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. “Tiene que haber una secuencia muy específica de eventos que de alguna manera evadió todos los dispositivos de seguridad del código y todo lo demás”.

Sara Nir, una residente, dijo a The Post que poco antes de la 1 de la madrugada notó fuertes ruidos de “golpes” que supuso eran causados por las obras de construcción. Alrededor de la 1:14 de la madrugada, oyó un ruido que le pareció el de un muro que se derrumbaba, y salió de su apartamento de la planta baja para quejarse a un guardia de seguridad en el vestíbulo.

Calcula que aproximadamente un minuto después, mientras estaba en el vestíbulo, oyó un gran estruendo y vio que parte de la zona de aparcamiento en superficie -y parte de la cubierta de la piscina- se había derrumbado en el aparcamiento subterráneo. Ella y sus dos hijos, que estaban en casa en ese momento, salieron corriendo del edificio.

El hijo de Nir llamó al 911 a la 1:19 de la madrugada, hora que, según dijo, confirmó comprobando la hora de su teléfono. Alrededor de un minuto más tarde, un despachador del Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado de Miami-Dade pidió que un motor respondiera a una alarma en el edificio, según el audio.

Según el audio adicional de EMS, el edificio se derrumbó entre la 1:24 y la 1:25 a.m. mientras el motor 76 estaba en camino.

Nir fue entrevistado anteriormente por COLlive, un servicio de noticias judío ortodoxo independiente.

El complejo Champlain era una estructura de hormigón armado con 136 apartamentos repartidos en 12 plantas más un ático. El único vídeo público del derrumbe del edificio parece ser una grabación de las imágenes de vigilancia captadas por una cámara de una propiedad vecina. No tiene marca de tiempo. Algunos expertos que revisaron las imágenes consideraron significativo que el exterior de los pisos superiores pareciera intacto cuando el edificio comenzó a caer.

Vista de las labores de rescate en el edificio Champlain Towers de Surfside, Florida (EFE)

“Se puede ver que el fallo vino de abajo”, dijo Kit Miyamoto, un veterano ingeniero estructural y presidente de la comisión de seguridad sísmica de California.

Miyamoto describió la sección central como “implosión vertical”, indicando que las columnas hacia la parte inferior debían estar “comprometidas”. Varios otros expertos dijeron que el vídeo apuntaba a que las columnas de esta zona habían cedido, desencadenando una cascada de daños.

Los expertos dicen que las columnas pueden haber sufrido un “fallo axial”, es decir, que han sufrido demasiada tensión por compresión, o un fallo de cizallamiento por perforación, cuando una losa de hormigón falla bajo presión en el punto en que se conecta a la columna y cae. La columna “perfora” efectivamente la losa. Esto puede provocar una sucesión de derrumbes a medida que el peso se acumula desde arriba, dijeron los expertos.

Scott Homrich, presidente de la Asociación Nacional de Demolición, dijo que, aunque no había indicios de que el derrumbe de Surfside fuera provocado deliberadamente, la secuencia de acontecimientos se asemejaba a la observada en muchas demoliciones controladas.

“Se ve básicamente la parte inferior del edificio completo y se ve caer todo el edificio de una sola vez. Y eso recuerda mucho a lo que haría una implosión”, dijo Homrich. Las autoridades de Florida han subrayado que no hay indicios de juego sucio en Surfside.

Esta vista aérea muestra cómo quedó el derrumbe del complejo de edificios Champlain Towers en Surfside, Miami (AFP)

Según Glenn Bell, ingeniero consultor de estructuras y director de Collaborative Reporting for Safer Structures-U.S., estas observaciones suponen una primera pista importante para los investigadores: “Les ayudará a empezar a centrarse en esa zona concreta de la estructura”, dijo Bell.

Las imágenes de vídeo muestran que unos siete segundos después del colapso inicial, una segunda sección del edificio comienza a caer.

Según Jack Moehle, profesor de ingeniería estructural de la Universidad de California en Berkeley, la primera sección probablemente “arrastró la parte restante hacia los lados hasta que se agotó su capacidad de carga gravitatoria y también se derrumbó”.

Los expertos señalaron que, a diferencia de la primera sección, la segunda se torció visiblemente y se inclinó hacia un lado en los momentos previos a su caída.

“La razón es que esa parte del lado derecho -sus columnas- todavía estaban bien”, dijo Albert Bleakley, profesor de ingeniería mecánica y civil del Instituto de Tecnología de Florida. “La estructura de ese edificio todavía estaba bien. Todavía se mantiene en pie. Pero al ser arrastrado por el resto del edificio a su izquierda, empieza a inclinarse hacia la izquierda, lo que también provoca tensiones adicionales porque no está diseñado para inclinarse hacia la izquierda. Pero también se está tirando hacia abajo”.

Homrich, el experto en demoliciones, coincidió en que el segundo derrumbe “no fue un fallo catastrófico”, haciéndose eco de las observaciones de varios otros. “Lo que sucedió fue que los escombros por debajo -probablemente una combinación de medio arrastre y luego amontonamiento contra las columnas- finalmente falló. Y entonces se vino abajo”, dijo Homrich.

El resultado final puede observarse en las fotografías de los restos, dijeron los expertos, varios de los cuales señalaron que la sección del edificio que cayó en segundo lugar terminó en una formación distinta probablemente causada por el “pancaking” de los pisos que se derrumbaron de arriba hacia abajo.

Las especulaciones sobre el derrumbe se han centrado en la zona de la cubierta de la piscina, ya que el informe del ingeniero de 2018 determinó que la losa bajo la cubierta no tenía la pendiente necesaria para drenar correctamente y había sufrido daños como consecuencia de ello. El ingeniero, Frank Morabito, fue contratado por la asociación de condominios para inspeccionar el edificio como parte del requisito de que sea recertificado 40 años después de la construcción. Dijo que el edificio requería reparaciones oportunas y costosas, que no habían comenzado en el momento del desastre.

Jean Wodnicki, presidente de la junta de condominio, dijo a los residentes en una carta de abril que el daño visible en el garaje había crecido “significativamente peor” desde la inspección de 2018, y agregó: “Cuando se puede ver visualmente el desprendimiento (agrietamiento) del hormigón, eso significa que la barra de refuerzo que lo mantiene unido se está oxidando y deteriorando debajo de la superficie”. Wodnicki dijo que era “imposible saber el alcance del daño a la barra de refuerzo subyacente hasta que se abra el hormigón”.

La descripción de Nir de la zona de la cubierta derrumbada se suma al relato proporcionado al diario The Miami Herald por Mike Stratton, quien dijo que estaba hablando por teléfono esa noche con su esposa, Cassie. Stratton dijo que su esposa le dijo que podía ver un cráter en la zona de la piscina desde el balcón de su cuarto piso. Luego la línea se cortó, dijo.

Algunos expertos dijeron a The Post que un empeoramiento de los daños podría haber provocado el colapso en la zona de la cubierta que notaron los dos residentes.

Miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano Florida Task Force 3 trabajan en el lugar de un edificio residencial parcialmente derrumbado en Surfside. Las imágenes de cómo quedaron las columnas del complejo son claves para determinar qué fue lo que provocó el derrumbe (Reuters)

“Si estos dos relatos son realmente indicios de que la zona de la plaza cercana a la piscina se derrumbó primero, entonces el deterioro por las filtraciones y el consiguiente daño de la losa podrían ser coherentes con esto”, dijo Bell, director de Collaborative Reporting for Safer Structures-U.S., quien advirtió que no se deben sacar conclusiones precipitadas y dijo que la investigación llevaría tiempo.

Kilsheimer, el ingeniero que investigó el derrumbe, dijo que la corrosión causada por el agua que se introdujo en el interior de la losa podría haber causado finalmente su colapso. “Si una parte suficiente del acero de refuerzo estaba oxidada al 100%, eso podría ser lo que provocó el derrumbe”, dijo Kilsheimer.

Las imágenes del lugar tras la catástrofe muestran que la cubierta y el aparcamiento de superficie quedaron parcialmente hundidos, aunque los expertos dijeron que la caída de escombros podría haber contribuido a ello.

Jason Borden, un ingeniero estructural con sede en Fort Lauderdale que examinó el edificio Champlain el año pasado mientras su empresa se preparaba para licitar unas obras en él, dijo que la corrosión sostenida de la losa “podría haber afectado a la integridad general del edificio” porque se unía con una pared exterior principal. “Puede ser uno de los factores que contribuyeron al derrumbe”, dijo Borden.

Algunos expertos dijeron que, incluso a la luz de los relatos de los testigos, dudaban de que un colapso de la losa de la cubierta de la piscina pudiera haber sido suficiente para derribar la mayor parte del edificio. “No veo inmediatamente cómo esa zona concreta podría influir en la estabilidad del propio edificio hacia el norte”, dijo Troy Morgan, profesor adjunto de ingeniería en la Universidad de Nueva York.

“Por lo que veo, no parecía algo que dijera: ‘Saquen a la gente’”, dijo Norma Jean Mattei, profesora de ingeniería de la Universidad de Nueva Orleans, refiriéndose al informe de 2018. “El deterioro jugó un papel, pero no fue lo que causó esta falla. Algo más tuvo que empujar a este edificio por encima”.

Los investigadores examinarán el suelo bajo el edificio para comprobar si algún tipo de colapso o fallo en torno a los cimientos del edificio pudo causar el desastre. Un estudio académico publicado el año pasado reveló que el edificio parecía haberse hundido durante la década de 1990.

Los expertos señalaron que los investigadores probablemente realizarán estudios geotécnicos y geofísicos, tomando muestras de la tierra y utilizando sensores para recoger datos sobre las diferentes capas que se encuentran bajo la superficie.

Pero los planos indican que el edificio se apoyaba en cimientos profundos de hormigón, conocidos como pilotes, que según los expertos eran adecuados para el suelo arenoso de la zona. “Generalmente, los pilotes no van a empezar a moverse o a soltarse a menos que el suelo, independientemente del edificio, se mueva”, dijo DiPompeo, del Instituto de Ingeniería Estructural de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles.

Mattei dijo que el hecho de que los socavones no fueran un problema habitual en la zona le hizo centrarse en la estructura central del edificio. “Eso me lleva a preguntarme: “¿Qué es lo que ha hecho desaparecer algunas columnas?”, dijo Mattei. “Todo son conjeturas, pero ¿qué es lo que ha acabado con algunas columnas importantes en los niveles más bajos, donde realmente soportan la mayor carga?”.

The Washington Post convocó a expertos para analizar las imágenes y evaluar diferentes hipótesis sobre qué pudo haber ocurrido en las Champlain Towers de Surfside, Miami (Reuters)

Aunque dos secciones principales de la torre Champlain se derrumbaron, una parte importante del edificio no cayó y permanece intacta. Los expertos que revisaron los planos del edificio dijeron que los refuerzos en la parte superviviente del edificio pueden haber ayudado a protegerlo.

Señalaron que los planos muestran que la estructura superviviente tenía columnas rectangulares y vigas horizontales de hormigón en el segundo piso. También contenía los muros cortantes alrededor del hueco del ascensor, la parte más resistente del edificio. La parte derrumbada del edificio tenía columnas cuadradas y carecía de las mismas vigas de hormigón de refuerzo.

Es posible que el diseño estuviera pensado para ayudar al edificio a resistir los fuertes vendavales en una zona que es frecuentemente azotada por huracanes. “Mi opinión es que esas columnas del lado izquierdo [que] tienen forma rectangular y esas grandes vigas que van en esa dirección [fueron] probablemente diseñadas así para la resistencia al viento”, dijo Bleakley, del Instituto de Tecnología de Florida.

Todos los expertos entrevistados por The Post pidieron cautela en esta primera fase de la investigación. Es posible que se descubran materiales de calidad inferior o mano de obra deficiente durante la construcción del edificio entre 1979 y 1981. Algunos dijeron que la causa del derrumbe puede ser algo que aún no se ha considerado. Por el momento, “no hay una pistola humeante”, dijo Morgan.

Mientras que algunos expertos consideran que las circunstancias específicas del edificio, incluido el mantenimiento diferido, son las principales sospechosas del colapso, el papel de factores más sistémicos, como el aumento del nivel del mar, sigue sin estar claro. Los expertos dijeron que hay que considerar todas las posibilidades.

“Tenemos que averiguar eso: si este edificio tenía algo malo, o si se trata de un problema con los rascacielos de la costa”, dijo Harold Wanless, profesor de geología de la Universidad de Miami. “Eso tiene enormes implicaciones”.

Por Joyce Sohyun Lee, Brittany Shammas, Emma Brown, Amy Brittain, Atthar Mirza y Jon Swaine para The Washington Post (C).-

