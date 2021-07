Al ritmo de banda un hombre celebró su divorcio a las afueras de un registro civil en Coahuila

El divorcio no siempre es triste y para muestra el señor Félix Domínguez quien acudió a un registro civil del Estado de Coahuila para firmar su separación y al salir celebró al ritmo de un grupo musical de banda.

Los hechos ocurrieron el pasado 28 de junio en la oficialía del fraccionamiento Los Fresnos, en Ciudad Acuña, donde el hombre puso fin a sus 26 años de matrimonio. Tal era su felicidad que compartió en Facebook imágenes del momento en que firma los papeles mientras se le ve muy sonriente.

Sin embargo, a la salida ya lo esperaba la banda Los Ilegales, quien comenzó a tocar la canción “El Sinaloense”, de la Banda el Recodo. Entre el sonido de la tuba, el acordeón y la guitarra, Félix comenzó a bailar, mientras los testigos los filmaban. “Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo... ¡Ay, ay, ayy mamá por Dios!”, se escucha en el video.

En otra grabación, incluso canta junto al grupo el tema “Cabrón y Vago” de ‘El Fantasma & Los Dos Carnales como si fuera el himno de su reciente separación.

“He sido cabrón ni se diga vago. Muchos han tratado domar este potro, más no me he dejado”