Rescataron a un mono aullador recién nacido en una azotea de CDMX

La Brigada de Vigilancia Animal rescató este jueves a un mono aullador recién nacido en un la alcaldía de Iztapalapa (Video: Twitter@SSC_CDMX)

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescató este jueves a un mono aullador recién nacido en la alcaldía Iztapalapa. El ejemplar se encontraba en la azotea de una casa en la colonia Cerro de la Estrella.

Así lo dio a conocer la dependencia capitalina a través de un comunicado de prensa, en donde señaló que se trata de una especie en peligro de extinción, pues se encuentra en riesgo por la pérdida, transformación y fragmentación de su hábitat, la cacería furtiva así como el tráfico de infantes como mascotas en el mercado.

En un video publicado en redes sociales, el oficial Alberto Celis Díaz relató que el equipo rescatista dio con el mono aullador tras la denuncia de una ciudadana.

Atendiendo al llamado, los policías se trasladaron al domicilio ubicado en la calle Escalona, en donde se entrevistaron con una mujer. De acuerdo con su relato, encontró a un animal que parecía lesionado, por lo que pidió el apoyo del personal especializado.

El ejemplar se encontraba en la azotea de una casa en la colonia Cerro de la Estrella (Foto: Twitter@SSC_CDMX)

Los uniformados de la Brigada de Vigilancia Animal recibieron el ejemplar y procedieron a resguardarlo e identificarlo como una cría de saraguato de manto, también conocido como mono aullador de la costa, de aproximadamente seis o siete semanas de edad.

Posteriormente, el personal de la BVA lo trasladó a sus instalaciones ubicadas en la alcaldía Xochimilco para ser atendido por el médico veterinario zootecnista. El especialista procedió a su valoración, determinando que el pequeño primate presentó una condición de alopecia generalizada con dermatitis y prurito intenso en la mayor parte de su cuerpo, lo que provoca comezón e inflamación, por lo que de inmediato inició el tratamiento tópico.

Ya con la prescripción médica, el mono aullador fue entregado a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues en el territorio mexicano se clasifica a la especie como en peligro de extinción.

El pequeño primate presentó una condición de alopecia generalizada con dermatitis y prurito intenso en la mayor parte de su cuerpo (Foto: Twitter@SSC_CDMX)

Aunado a esto, el oficial Celis Díaz invitó a la ciudadanía a denunciar la posición ilegal de animales silvestres. Señaló que se trata de un delito que afecta la integridad física de los ejemplares y pone en peligro la continuidad de su especie.

“Quiero invitar a la ciudadanía a que si tienen o saben de alguien que tenga este tipo de ejemplares, monitos o cualquier ejemplar de fauna, están prohibidos, no es su medio, no son de la ciudad, no pueden estar aquí. Exponemos su integridad física y la continuidad de su especie. Lo mejor es que reporten a la Brigada de Vigilancia Animal en donde una de nuestras unidades con personal capacitado, en el manejo de esta y otras especies, acudirá al lugar para el resguardo del mismo.

Una vez que llega a nuestras instalaciones, lo atienden médicos veterinarios para verificar en qué estado de salud se encuentra: hidratación, temperatura, alimentación, para posteriormente ser trasladado a las instalaciones de la Profepa y a los Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre (CIVS)”, destacó el policía.

Asimismo, indicó que quien desee cuidar a un animal puede llevar a cabo el proceso de adopción de un perro o un gato, ejemplares a los que se puede acceder a través de la Brigada de Vigilancia Animal de la Ciudad de México.

Por favor, digan no a la tenencia de animales de fauna, no los expongamos ni los nos expongamos, para tal efecto, mejor adopten

