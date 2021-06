“Deja de publicar mentiras”: Antonio Attolini se lanzó contra Riva Palacio y lo acusó de “martirizarse”

Luego de que el periodista Raymundo Riva Palacio fuera expuesto durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, Antonio Atolini, ex aspirante a diputado federal por Torreón, pidió al comunicador dejar de publicar “mentiras”.

Aunado a esto, sobre la respuesta que el columnista de El Financiero manifestó en redes sociales, el politólogo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) aseguró que ese es el posicionamiento de alguien que busca “martirizarse y no enfrentar el problema de fondo”.

En este sentido, acusó que Riva Palacio carece del rigor necesario para ejercer su profesión, divulgando “cosas que no son ciertas o que no se han comprobado”.

“Deja de publicar mentiras. Un largo hilo de quien busca martirizarse y no enfrentar el problema de fondo: publicas cosas que no son ciertas o que no se han comprobado”