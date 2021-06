De la Mataviejitas a Rosario Robles: qué famosas prisioneras comparten la cárcel con YosStoP en Santa Martha Acatitla

La cárcel, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país, alberga a algunas de las prisioneras más famosas de México (Foto: FGJCDMX)

Durante la noche del martes, autoridades capitalinas arrestaron a la YouTuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStoP.

Fue denunciada por presuntamente difundir material audiovisual calificado como pornografía infantil al contener imágenes de una menor de edad siendo abusada sexualmente en el 2018. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la ingresaron al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

La cárcel, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la capital del país, alberga a algunas de las prisioneras más famosas de México.

Durante la noche del martes, autoridades capitalinas arrestaron a la YouTuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStoP (Video: Policía de Investigación/Fiscalía General de Justicia de la CDMX)

Ahí se encuentra La Mataviejitas, como bautizaron los medios a Juana Barrazas, una mujer detenida en 2006 y sentenciada a 759 años de prisión por el asesinato de personas adultas mayores.

Como luchadora se llamaba La dama del silencio. Esta mujer fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos entre 1990 y 2006 en la Ciudad de México. Entraba a su casa haciéndose pasar por enfermera y después los mataba y robaba.

En las paredes de Santa Martha Acatitla está la hija del Betito, presunto líder de la organización criminal la Unión Tepito.

En diciembre del 2020, un juez de control vinculó a proceso a Dayana Itati “N”, hija de Roberto Moyado Esparza, por el delito de homicidio calificado perpetrado contra un joven de 17 años que fue identificado como su pareja sentimental.

Fue hallada responsable de al menos 12 robos y 16 asesinatos de personas de la tercera edad cometidos entre 1990 y 2006 en la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, también se encuentra entre el grupo de internas. La ex funcionaria federal hoy se encuentra presa por el presunto desvíos de recursos.

Solamente la semana pasada, agentes de la PDI arrestaron a la lideresa de comerciantes ambulantes del Centro Histórico, Alejandra Barrios, por su probable participación en los delitos agravados de extorsión y robo en pandilla. La trasladaron a Santa Martha Acatitla.

La YouTuber Yosseline Hoffman siempre ha causado todo tipo de controversia en redes sociales debido a sus comentarios.

No obstante, después su detención por la posible comisión del delito de pornografía, en agravio de una persona menor de edad, su historia podría tomar un rumbo completamente lejos de las pantallas.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la ingresaron al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla (Foto: YouTube)

Todo comenzó en 2018 cuando Ainara, una joven que acudió a una fiesta con compañeros de la preparatoria, no sabía que aquella noche se convertiría en una pesadilla sin fin. Fue en dicha reunión donde fue agredida sexualmente y se grabó el video del ataque que se viralizó en redes sociales.

La mujer, que en esos años aún era adolescente, narró en marzo de este año para el programa Ventaneando qué fue lo que sucedió después.

“Yo no tenía idea de lo que había pasado. Si no existiera el video, jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de qué haya pasado”, comentó al programa de espectáculos de TV Azteca.

Ainara destacó en aquel entonces que ella tuvo conocimiento de que había sido agredida cuando, dos días después, recibió un video en donde se mostraba todo lo que le había ocurrido: “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘¿Qué pasó?’. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”.

Después de ese segundo audiovisual fue que YosStoP entró a la ecuación, pues ambos videos fueron evidenciados por la YouTuber (Foto: FGJCDMX)

Posteriormente, surgió un segundo video en el que Ainara se peleaba con unas mujeres: este material también se hizo viral rápidamente.

“Las niñas que estuvieron involucradas en la pelea eran amigas de los niños del otro video y de ahí fue que empezaron a decirme cosas y llegamos al punto de lo que pasó. Tampoco quiero ponerme como víctima de esa pelea porque tuve mi responsabilidad en ella”, relató.

Después de ese segundo audiovisual fue que YosStoP entró a la ecuación, pues ambos videos fueron evidenciados por la YouTuber. Esto generó que Ainara fuera reconocida no sólo como la involucrada en la pelea, sino como la víctima de abuso sexual.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron cuenta de que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí súper mal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, aseguró la afectada.

