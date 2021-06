“Fuera de lugar”: Raúl Morón reprobó las acusaciones de Silvano Aureoles sobre “narcoelección” en Michoacán

Raúl Morón reprobó las acusaciones de Silvano Aureoles sobre “narcolección” en Michoacán (Foto: Twitter@raulmoronO)

Luego de que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se plantara en la puerta de Palacio Nacional acusando que hubo una “narcoeleción” el pasado 6 de junio en la entidad, el dirigente de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) del estado, Raúl Morón Orozco, consideró que las declaraciones del mandatario están “fuera de lugar” y aseguró que lo que busca es “curarse en salud”.

Durante una conferencia de prensa celebrada este martes, planteó que estos señalamientos son una “falta de respeto” al pueblo de Michoacán y pidió al gobernador del PRD (Partido de la Revolución Democrática) probar cada uno de sus dichos.

“Él está curándose en salud, porque él dijo, no lo digo yo: ‘me van a meter a la cárcel, ojalá que me metan’”.

“No se vale ensuciar una elección como él lo está haciendo, nada más porque no fueron ellos los que definieron los michoacanos y michoacanas que fueran ls que ganaran la elección. Es una falta de respeto al pueblo de Michoacán lo que está haciendo y me parece que esto que ha dicho debe comprobarlo”, manifestó desde la Ciudad de México.

Silvano Aureoles esperó afuera de Palacio Nacional para entregarle a López Obrador las pruebas sobre los presuntos vínculos de Morena con el crimen organizado (Foto: Twitter@Silvano_A)

Por otra parte, destacó que la preocupación del mandatario surge a unos días de dejar el poder, pues es Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, quien lo sucederá en el puesto.

“Él está muy preocupado por Michoacán ahora que está a unos días de retirarse de la responsabilidad. Yo creo que debía de preocuparse antes por los michoacanos y las michoacanas”

En este sentido, Morón Orozco señaló que sus acciones distan de las atribuciones de un gobernador. Aunado a esto, manifestó que, si cuenta con elementos que vinculen a integrantes del partido guinda con el crimen organizado, debe presentarlos ante las instancias de justicia correspondientes.

“Me parece que está totalmente fuera de lugar lo que está haciendo el gobernador. Y sobre las acusaciones, al menos que haya sido coordinador de campaña, que creo que ha sido el rol que continúa jugando ahora. Por cierto, nadie lo ha acompañado en estos dichos, ni el PAN, ni el PRI, está solo planteando este asunto. Si él tiene elementos que vinculen a algunos dirigentes o a candidatos y candidatas de Morena con el crimen organizado, yo creo que hay instancias de las Fiscalías a las que tendría que acudir para hacer esta denuncia.

Ese es un asunto de responsabilidad, tendría que acudir a las Fiscalías para hacer estas denuncia y que estas puedan actuar, abrir carpetas de investigación y procedimientos legales en contra de quien él dice, tiene vínculos con el crimen organizado”, indicó el delegado de Morena en Michoacán.

López Obrador no lo recibió, alegando que la denuncia del gobernador no está dentro de sus atribuciones (Foto: Twitter@Silvano_A)

El gobernador Aureoles esperó más de cuatro horas en la puerta de Palacio Nacional para ser atendido por el presidente López Obrador. Su intención era mostrarle al mandatario pruebas de que el narcotráfico supuestamente influyó en los comicios del pasado 6 de junio en Michoacán.

“No puedo yo estar aquí recibiendo a personas, a autoridades, para atender cuestiones electorales, o acusaciones de tinte político electoral, no me corresponde eso, hay que respetar la investidura presidencial”, dijo el titular del Ejecutivo federal en conferencia de prensa matutina.

“Tampoco vengo a faltarle el respeto a la investidura presidencial, yo sí soy hombre de leyes y de instituciones y sé respetar, y la investidura nunca estará en riesgo si me recibe”, aseguró el gobernador michoacano en un video publicado en su cuenta de Twitter.

