“AMLO seguirá siendo AMLO”: las predicciones del Financial Times para el resto del sexenio

El diario británico Financial Times publicó este lunes 28 de junio una editorial en la que consultó a diversos empresarios, políticos y ex miembros del cuerpo diplomático mexicano para realizar una estimación de lo que se puede esperar para el resto de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Titulada “‘AMLO seguirá siendo AMLO’: el presidente de México no se inmuta por las contusiones parciales”, esta pieza periodística muestra diversas perspectivas de lo que se espera de la 4T justo después de las elecciones de este año, mismas que definieron 15 gubernaturas y renovaron la Cámara de Diputados federal.

En el texto, se asume que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido del presidente perdió la “supermayoría” con la que contaba. Y si bien, el partido magenta registró una pérdida de una quinta parte de sus escaños en el Congreso mexicano, tomando en cuenta los aliados de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-PVEM), la alianza promotora de la agenda presidencial en el poder legislativo podrá continuar aprobando tanto el presupuesto como los puntos estratégicos de la gestión obradorista.

Al respecto, Graham Stock, socio de BlueBay Asset Management (firma especialista de activos en renta fija, estructurada para ofrecer resultados adaptados a los inversores que buscan mejorar la rentabilidad de sus carteras) y ex director ejecutivo de JP Morgan, estimó que existen “oportunidades limitadas” para que López Obrador se radicalice sin contar con una súper mayoría en el Congreso.

Sin embargo la confianza del mandatario nacional se manifestó incluso un día después de las elecciones, pues el FT consideró que el lunes 7 de junio se publicó una ley para extender el mandato de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Lo cual podría ser un indicio de que López Obrador continuara en la promoción de la cuarta trasformación tal cual como la planteó en 2018.

Antonio del Valle Ruiz, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y uno de los empresarios más influyentes de la república explicó que la predictibilidad del jefe del ejecutivo federal es un signo de certidumbre.

“Claramente AMLO seguirá siendo AMLO, y esto es algo con lo que los empresarios y la sociedad tendrán que aprender a vivir; no lo vamos a cambiar” […] “podemos entender a estas alturas que, así como él no va a cambiar políticamente, tampoco cambiará su política económica…y eso me tranquiliza mucho”