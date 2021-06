El famoso monero Antonio Helguera falleció de un supuesto infarto

antonio helguera (Foto: Twitter@chabeloviviomas)

Antonio Helguera, reconocido monero, falleció a sus 55 años de edad este 25 de junio. Según los primeros reportes fue a causa de un infarto.

Estudió grabado en “La Esmeralda” Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado. En 1983, empezó su carrera como dibujante político en el diario El Día.

Continuó su trabajo en La Jornada en donde seguía publicando hasta la actualidad, también fue parte de las revistas Siempre!, e El Chahuistle y El Chamuco, en donde también fungió como coeditor.

Durante su trayectoria recibió en dos ocasiones en Premio Nacional de Periodismo, el primero en 1996 y el segundo en 2002. Actualmente era conductor del programa de televisión El Chamuco TV, producido por Canal 22, Canal Once y TV UNAM.

Desde sus inicios su obra se caracterizó por ahondar en temas políticos internacionales pero sobre todo nacionales.

(Foto: Antonio Helguera)

Tras darse a conocer su fallecimiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, envió su pésame a la familia y amigos, y aseguró que la noticia le ha dolido mucho, ya que era una gran persona.

“Me dolió muchísimo enterarme de la muerte de Antonio Helguera. No es un lugar común afirmar que es una pérdida irreparable; deja un vacío imposible de llenar: no solo era un buen ciudadano, sino un hombre creativo y leal a las causas justas”, dijo.

“Abrazo a Alma, a sus hijos, a los moneros, a sus simpatizantes y amigos”, agregó el mandatario.

Información en desarrollo

