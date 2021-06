TikToker denunció una nueva modalidad de robo a los automovilistas en la carretera México-Querétaro

Testimonio de la Tiktoker (Video)

En las últimas semanas la prensa ha informado sobre el incremento de desapariciones y de asaltos en las autopistas del país, sobre todo en las del noreste, pero las del centro no se quedan atrás.

A través de redes sociales se ha viralizado la denuncia que hizo la Tik Toker @erelirojas sobre una nueva modalidad de robo que sufrió el pasado fin de semana en la carretera México-Querétaro, una de las más transitadas de la República.

”¡Mucho cuidado, están asaltando en la autopista México-Querétaro y la policía no hace nada!”, tituló el videoclip de la popular red social.

De acuerdo con su testimonio, viajaba cerca de las 22:00 horas junto a su novio y su familia por dicha vía, en el carril de alta velocidad, cuando un objeto daño los neumáticos y les hizo perder el control del volante.

El incidente se dio el pasado fin de semana en la noche (Foto: Twitter@GN_Carreteras)

“Pusieron algo, no sé qué pasó, nosotros veníamos a alta velocidad. La camioneta se levantó”

Esto ocasionó que se tuvieran que orillar unos metros más adelante en medio de la nada para cambiar la refacción y fue ahí cuando los interceptaron un grupo de delincuentes armados, quienes los golpearon y robaron todas sus pertenencias.

“Más se tardó mi novio y su papá en cambiar la llanta, y en seguida se bajó la hermana de mi novio, en que llegaron unos tipos armas y pues les pegaron. Luego se metieron con nosotras, nos pegaron. Nos quitaron todo”

La Tik Toker detalló que llamó hasta en nueve ocasiones al 911 para pedir ayuda. Sin embargo, las operadoras no pudieron auxiliarla al no brindarles las referencias suficientes. Finalmente, las unidades de emergencia llegaron tres horas después.

Les pusieron una trampa en el carril de alta velocidad (Captura de pantalla)

“Lo único que se me ocurrió en el momento fue marcar al 911 cuando le estaban pegando a ellos [...] ‘Por favor, ayúdennos, nos están asaltando’ [...] Pero la señorita que me atendió me dice ‘pero dónde están, necesito que me digan dónde están’ [...] Le digo ‘no sé dónde estoy, localice mi número’, entonces rápido abro el (Google) Maps y lo único que me salía era ‘carretera 57D’ a lo que me dice ‘es que no la podemos ayudar, no sabemos (exactamente) dónde está’ [...] La patrulla llegó a las 12:48 de la noche”, relató.

En otro video la usuaria mostró los daños que tuvo el automóvil y aseguró que los delincuentes provenían de una vulcanizadora de la zona.

“Reconocimos los vehículos y ladrones que estaban ahí”

Una de las cinco más inseguras de México

México tiene cerca de 152 mil kilómetros de carreteras (Foto: Twitter@REALEXPRESSS)

De acuerdo con la Red Nacional de Caminos (RNC), México cuenta con más de 152 mil kilómetros de carreteras (federales y estatales) que facilitan la conexión tanto de turistas con destinos como playas y Pueblos Mágicos, así como de transportistas con ciudades financieras e industriales.

Muchas de ellas se caracterizan por sus hermosos países verdes o desérticos, pero también por el gran número de delitos que se registran en ellas. Según el Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales, la México-Querétaro es una de las cinco más inseguras del país.

Y es que es una de las más transitadas (67,997 vehículos en 2019) debido a su conexión con diversos Pueblos Mágicos como lo son Tepozotlán, Tequisquiapan, Huichapan, Cadereyta y Peña Bernal.

(Foto: Pixabay)

En sus 185 kilómetros de longitud se registraron el año pasado 257 choques. Asimismo, registró el mayor número de robos a transportistas en el mismo periodo con 2, 098.

Las otras cuatro son la Monterrey-Nuevo Laredo, Coatzacoalcos - Villahermosa, Querétaro - San Luis Potosí y la Puebla - Córdoba.

