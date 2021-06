Survivor México: Bárbara Falconi reveló la ubicación del tótem tras ser eliminada

Bárbara Falconi fue eliminada recientemente del reality show (Foto: captura de pantalla de Instagram @survivormexico)

Bárbara Falconi, quien es una de las recientes eliminadas del programa Survivor México, fue invitada al programa de entretenimiento Venga la alegría, donde declaró acerca de la ubicación del tótem, un valioso elemento que puede ayudar a alguno de los participantes.

“Me están preguntando mucho que dónde dejé el tótem y por qué no lo saqué. Resulta que yo lo escondí en la tierrita, donde nadie iba”, dijo la deportista en el programa matutino.

Ante la seguridad que le generó no ser nominada a eliminación por un mes completo, la participante se confió y siguió dejando el tótem en el lugar que había sido enterrado inicialmente.

Tras cuatro semanas completas el sitio se llenó de vegetación, lo cual dificultó la búsqueda del valioso ítem. Al correr peligro de quedarse eliminada, Bárbara comenzó a escarbar para recuperar el tótem, pero no lo pudo encontrar entre tantas plantas y flores que se hallaban obstaculizando la búsqueda.

Los integrantes se muestran tensos ante la eliminación (Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Por su parte, Kristal Silva podría saber la ubicación del objeto, ya que la ex concursante confesó acerca de la vez que ella la vio interactuar con el deseado premio: “Cuando me fui a Jaguares, Kristal una vez me vio sacar el tótem… Ya se había corrido el rumor de que yo lo tenía. Cuando me fui a nominación me dijeron ‘¿por qué no lo sacaste’ y yo ‘ya no lo tengo’. Igual y lo están buscando”.

Kristal, quien aún se encuentra compitiendo en el programa, sufrió un grave accidente en días pasados cuando se encontraba realizando una prueba para el programa competitivo.

La conductora de Venga la alegría cayó sobre su rostro tras un fuerte contacto que sufrió por parte de Sargento. Después de unos momentos de estar tendida sobre el piso, se levantó y dejó ver que sufrió una gran herida en la boca, donde comenzó a emanar una cantidad preocupante de sangre.

Los participantes del reality show se encuentran tensos tras la incertidumbre que causa no saber en qué momento pueden ser eliminados, por tal motivo, dos integrantes del programa protagonizaron una fuerte pelea ante las cámaras.

Se trata de Don Jorge y Pablo quienes se enfrascaron en la pelea a golpes, anteriormente Aranza y Natalia habían reaccionado de la misma manera, mientras que Paco Pizaña y Sargento Rap se violentaron de manera verbal, pero la situación no escaló a los golpes.

Los ex participantes del programa siguen dando de qué hablar (Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Los ex participantes del reality también siguen dando de qué hablar, pues Natalia Alcocer y Jero Ruiz, integrantes del proyecto en las dos primeras temporadas, anunciaron abiertamente su relación en el marco del evento con el que TV Azteca anunció la presentación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La actriz, participante en la segunda temporada del programa, anunció hace poco el divorcio con el que le puso fin al matrimonio en el que procreó a tres hijas al lado de su esposo.

Tras el anuncio de la artista, anunció su nueva relación con el joven activista y maestro de defensa personal, quien es sobrino de Roberto Palazuelos. Los fans de ambos se manifestaron por medio de las redes sociales para mostrar su apoyo y cariño por los nuevos novios, a lo que la pareja respondió con agradecimiento.

