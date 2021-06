Survivor México: qué dijo el prometido de Kristal Silva ante la lesión que sufrió

Este es el adelanto que desató polémica (Video: Instagram @vengalaalegriatva)

La el capítulo en la que esta competidora se lesionó saldrá al aire este jueves 17 de junio, no obstante, el accidente que sufrió se reveló hacia el final de la emisión del pasado miércoles 16. La producción de Survivor México coloca un avance en los últimos minutos de sus transmisiones.

En el clip se ve que en medio de una de las competencias, Sargento Rap intenta embestir a Gary, quien se da cuenta del impacto y logra quitarse a tiempo, por lo que el rapero cae encima de Kristal Silva, este empujón provocó que se golpeara el labio con una de las estructuras.

A través de las imágenes de este reality de TV Azteca se pudo escuchar un grito de la conductora de Venga la Alegría y posteriormente la cámara la enfoca en el piso sangrando desde su labio. Su compañera Cyntia, finalista de Master Chef, rompió en llanto al ver a su compañera tirada en la arena.

Ante esto, Luis Ángel, el prometido de la concursante, se comunicó con el programa de Venga la Alegría y explicó su percepción sobre el accidente que sufrió su pareja.

Kristal Silva fue empujada por Sargento Rap (Foto: Instagram/ @kristalsilva_)

De acuerdo con el matutino de Azteca, el abogado se encontraba manejando en carretera cuando se enteró del empujón que recibió Kristal, por lo que se dijo temeroso ante dicho accidente.

“Al principio sentí coraje porque no sabía nada. Yo todos los días hablo con su mamá y tenemos ese miedo; que no se corte, que no se doble el tobillo o que no tenga una lesión. Ese miedo ya pasó. No podemos hacer nada, es una impotencia terrible”, expresó para Venga la Alegría.

También explicó que eran bajas las probabilidades de que su prometida se rindiera ante esta lesión, sólo dijo que le preocupaba la zona donde se había visto afectada:

“Esa mujer es un soldado. La lesión no creo que ponga en riesgo su vida, me duele porque es su rostro y lo cuida como cualquier mujer. Hasta con muletas va a seguir luchando… les apuesto que no va a tirar la toalla”

Algunas personas acusaron de violento a Sargento Rap (Foto: captura de pantalla Instagram/@sargentorap_oficial)

Los pocos segundos de este aparatoso accidente bastaron para que en redes, muchos fans de Survivor señalaran el incidente. Mientras que algunos televidentes aseguraron que se trató de un accidente y no una acción personal en contra de Kristal Silva, otras personas afirmaron que la actitud de Sargento Rap es violenta y que no midió su fuerza.

Incluso hubo quienes lo nombraron “ardido”, pues si bien antes el par de competidores pertenecían al mismo equipo, ahora el músico está en Halcones mientras que la ex Belleza México permaneció en Jaguares.

Ellos eran la tribu Jaguar antes de la salida de Eduardo Barquin, Daniel Cortés y Dennis Arana, así como de los cambios de tribu (Foto: Twitter/mexico_survivor)

“Eres un puerco, Sargento”, “Sargento la empujó”, “este tipo SARGENTO es un MEZQUINO ESTÁ ARDIDO” y “fue Sargento pero obviamente no fue con intención, fue un accidente” fueron algunos de los mensajes que llenaron la caja de comentarios en la publicación de Venga la Alegría en Instagram.

Este no es el primer accidente que sufre la competidora en Survivor México, pues el pasado 6 de mayo se lesionó durante una prueba de resistencia física.

La ganadora de certámenes de belleza como Miss Earth México 2013 y Nuestra Belleza México 2016 le mostró a sus compañeras cómo quedó su sonrisa tras sufrir una fractura en uno de sus dientes, esto debido a un golpe durante el programa.

Kristal Silva habló respecto al accidente que sufrió durante una competencia de "Survivor México" (Video: Instagram / @survivormexico)

“Hubo un momento, bueno, varios momentos en los que me golpeaba en la cara, por la fuerza, seguramente ahí me pude haber fracturado el diente”, dijo Kristal Silva a sus compañeras, quienes le afirmaron que sus dientes se veían “cortados”.

Este reality tiene dos horarios en Azteca Uno:, el domingo está dedicado a las eliminatorias mientras que de miércoles a viernes los capítulos se enfocan en las competencias de Halcones y Jaguares.

Entre semana el programa se transmite de 7:30 a 10:30pm y los domingos a las 8 de la noche, la integrante eliminada más reciente fue Aranza Carreiro, quien el pasado viernes 4 de junio perdió el juego de los domingos contra Niebla y Sargento Rap.

SEGUIR LEYENDO: