Survivor México: Kristal, Cyntia y Bárbara chocaron en duelo; quién fue la eliminada de este 20 de junio

Parte de la tribu Halcones (Foto: captura de pantalla Instagram/@Survivormexico)

Este domingo 20 de junio Survivor México nos regaló otra noche llena de emociones, confrontación y estrategia.

Esta noche la Tribu Jaguar fue la que se encargó de votar para elegir a tres de sus integrantes, los cuales se medirían en la arena para permanecer en la competencia.

En un inicio, las dos primeras competidoras que recibieron más votos fue Cyntia González, reconocida por su labor en Master Chef, y Kristal Silva, reina de belleza que sufrió de una lesión en el rostro durante la semana.

Paco Pizaña Ramírez fue el encargado de decidir a la tercera competidora, la cual fue Bárbara Falconi.

Ya en el Juego de la Extinción, Carlos Guerrero, mejor conocido como “El Warrior”, dio la indicaciones de la competencia.

Lo que tenían que hacer las competidoras era permanecer sobre una plataforma en una posición de tipo compás y agarrando unas cuerdas, esto para que no se cayera un jarro con agua.

(Foto: Twitter/@survivor_mexico)

Cada vez la dificultad era mayor y la primera derrotada fue Bárbara Falconi, quien directamente pasaba a la ronda final para jugarse su permanencia.

Por otro lado, estaban Kristal y Cyntia, quienes competían para no llegar al último enfrentamiento. Al final, la modelo mexicana terminó por imponerse.

Todo quedaba entre Cyntia y Bárbara, quienes tomaron posiciones para lo que sería su última competencia para una de ellas.

Luego de una competencia de resistencia y grandes niveles de dificultad, la eliminada de esta semana fue Bárbara Falconi.

“Estoy con sentimientos encontrados, me duele irme, pero mi cuerpo ya no podía más. Estoy feliz y orgullosa de todo lo que logré, me llevo una de las experiencias más fuertes y dolorosas de mi vida. El ciclo se ha cerrado y la semilla se ha cosechado”, declaró Bárbara antes de partir.

*Información en desarrollo...