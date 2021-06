Survivor México: por qué algunos integrantes quieren renunciar al programa y de quién se trata

Cuentas de spoilers aseguran que los integrantes de "Survivor México" quieren renunciar (Foto: Twitter/@mexico_survivor)

Recientemente se anunció que esta temporada de Survivor México se alargaría por cerca de dos meses más, algo con lo que supuestamente los integrantes del reality no habrían estado de acuerdo y se reflejaría en las próximas entregas.

El reportero de Venga la Alegría, Gabo Cuevas, dijo en el programa radiofónico Fórmula Espectacular que, supuestamente, debido al éxito que está teniendo el reality Survivor México, se grabaría por nueve semanas más de lo estipulado.

Este se graba en República Dominicana y los competidores tienen que demostrar su resistencia en una zona en la que cuenta con muy pocos recursos que los puedan ayudar en su vida diaria. Aunado a ello, los integrantes también tienen que buscar su comida y sobrevivir sin algunos de los servicios básicos.

Supuestamente, algunos integrantes del programa no estarían de acuerdo en seguir dentro si se alarga (Foto: Twitter@mexico_survivor)

Según aseguraron cuentas de spoilers, el hecho de que la contienda llegue a su final hasta el 15 de agosto resultó una muy mala noticia, pues los integrantes de las tribus no estarían dispuestos a seguir el difícil trabajo que representa para ellos seguir en la competencia una semana más.

Hasta el momento han sido eliminados nueve personas y se cree que la próxima podría ser Kristal Silva debido que su boda está próxima, pero por quien más se han inclinado en redes sociales, es por Aranza Carreiro.

Nada será confirmado hasta el próximo domingo 13 de junio, pero algunos seguidores ya lo dieron por hecho y se preguntan por qué la actriz podría irse si su desempeño no es el peor. Tras varias especulaciones y teorías, la cuenta dedicada a los espectáculos, La Comadrita, dijo que en realidad Carreiro estaría yéndose del reality por cuenta propia.

Internautas aseguran que la próxima eliminada será Carreiro (Foto: Instagram / @aranzacarreiro)

“Los participantes de Survivor están renunciando al Proyecto, debido a que solamente tenían 3 meses de contrato firmados y la producción no les avisó que se alargaba la temporada”, se lee en su publicación.

La mayoría de respuestas que recibió negaron esta información, pero sí defienden que posiblemente pueda haber renuncias debido a que, por la naturaleza del reality, algunos competidores no quieran seguir en la contienda o tengan otras asuntos por atender, como es en el caso de Silva.

Quienes han sido eliminados de Survivor son: Gabo Cuevas (Jaguares), Daniela Torres (Jaguares), Bella de la Vega (Jaguares), Chicken (Halcones), Brissia (Halcones), Natalia (Halcones), Daniel (Jaguares), Eduardo Barquín (Jaguares) Memo Dorantes ( Halcones).

Este 3 de junio los integrantes de las tribus fueron intercambiados (Foto: Instagram / @survivormexico)

Sólo una persona ha salido de la competencia por razones ajenas al programa; Dennis Arana informó que dejaba por voluntad propia el reality el pasado 12 de mayo pues necesitaba atender su salud mental.

Otra de las últimas polémicas que surgieron en el programa fue que Paco Pizaña y Gary Centeno debido a la forma en que fueron repartidos los suministros después de algunos cambios en las tribus. Algunos fans Survivor tildaron en redes sociales a Centeno de machista y criticar su violenta actitud hacia las concursantes.

Por otra parte, el pasado domingo se reportó el fallecimiento de la actriz Olga Rinzo, madre de Jorge Ortín, quien pertenece a la tribu Jaguar. A pesar de haber recibido muy mal la noticia mientras se encontraban en grabaciones del programa, el concursante dijo que seguirá dentro de la contienda.

Jorge Ortín seguirá en "Survivor México" a pesar de las malas noticias (Foto: Instagram/@survivormexico)

“Ahí estamos y hay que seguir. Aquí estamos, siempre me dieron un consejo, que eran muy profesionales los dos como actores, me dijeron ‘pase lo que pase, nunca dejes tus llamados. Aunque estemos nosotros muriendo, no dejes tus llamados. Termina tu trabajo y después vienes a vernos’”, dijo el actor.

