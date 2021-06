“El sexenio más democrático en la historia de México”: Claudia Sheinbaum sobre la consulta popular

Claudia Sheinbaum aseguró que la actual administración es el sexenio más democrático en la historia de México, y prueba de ello es la próxima consulta popular (EFE/Gobierno de la Ciudad de México)

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la actual administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el sexenio más democrático en la historia de México, y prueba de ello es la próxima consulta popular que tiene como objetivo llevar a juicio político a cinco expresidentes de la República.

Durante conferencia de prensa, la mandataria capitalina fue cuestionada sobre cómo se está preparando el gobierno de la Ciudad de México para la consulta popular que se realizará el primero de agosto, con el fin de enjuiciar a los expresidentes, y qué opinión tiene al respecto.

Ante la pregunta, Claudia Sheinbaum indicó que el ejercicio que se realizará a través del Instituto Nacional Electoral (INE) demuestra que hay democracia en México, ya que hay muchos grupos opositores que han promovido la idea de que en el país no hay democracia.

Sheinbaum indicó que el ejercicio que se realizará a través del INE demuestra que hay democracia en México

“Me parece muy bien la consulta, frente a esta idea que algunos han promovido de que no hay democracia en el país, este es el ejercicio más democrático en la historia de México, es la primera consulta popular que se hace a través de las instituciones electorales a este nivel”, declaró la jefa de Gobierno.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a participar en la primera consulta popular, pues detalló, en ella se verá reflejado el pasado y la corrupción que se vivió con los anteriores sexenios frente a cómo va el actual gobierno.

“Es fundamental que la ciudadanía participe, a mi me parece un ejercicio de democracia participativa; (...) nos presenta el pasado y la corrupción del pasado frente a la situación actual y la decisión del pueblo de si quiere enjuiciar o no a los expresidentes. Me parece un ejercicio donde todas y todos debemos participar y que fomente la democracia participativa”, añadió.

Consulta popular

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso la consulta popular para que los ciudadanos, a través del voto libre y secreto, decidan la posibilidad de investigar y llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes del país: Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

López Obrador propuso la consulta popular para que los ciudadanos decidan la posibilidad de investigar y llevar a juicio a los últimos cinco expresidentes del país

Las votaciones se llevarán a cabo el primero de agosto del presente año por el Instituto Nacional Electoral (INE), organismo que realizará una campaña del 15 de julio hasta el día de la consulta para que los ciudadanos participen y se unan a ser parte de la observación del proceso.

Asimismo, el mandatario federal llamó a la población a participar en el ejercicio, sin embargo, aclaró que él no participará; “yo no voy a votar porque se enjuicie a los ex presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete, pero que todos den a conocer su punto de vista, libremente, que cada quien decida”, expresó.

Recordó que la pregunta que estará en la consulta es “sencilla”, si la población quiere o no que se investigue a los ex presidentes.

Recordó que la pregunta que estará en la consulta es "sencilla"

En la consulta se preguntará: “¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y derechos de las posibles víctimas?”, por lo que los ciudadanos tendrán que responder con un sí o no.

Razones para enjuiciar a los expresidentes

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). De acuerdo con el presidente, Salinas de Gortari entregó todos los bienes de la nación a sus allegados.

Ernesto Zedillo (1994-2000). Con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) convirtió las deudas privadas “de unos cuantos” en deuda pública, “con más de 30 o 40 años pagando”.

"Yo no voy a votar porque se enjuicie a los ex presidentes, pero tampoco quiero pasar a la historia como tapadera, como alcahuete, pero que todos den a conocer su punto de vista, libremente, que cada quien decida", expresó AMLO

Vicente Fox (2000-2006). “Porque engañó al pueblo, con el esfuerzo de muchos llegó a la presidencia y se convirtió en traidor a la democracia”, señaló AMLO; asimismo, aseguró que intervino en las elecciones del 2006.

Felipe Calderón (2006-2012). Obrador afirmó que el expresidente Calderón declaró la guerra a la delincuencia, sin atender las causas, “además hubo masacres y altos niveles de letalidad en enfrentamientos (...) Quien estaba de secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos, convirtió al país en un cementerio”.

Enrique Peña Nieto (2012-2018). El mandatario declaró que se debe enjuiciar al priista por los actos de corrupción durante su sexenio.

