CFE procederá contra responsables de apagón en Playa del Carmen

Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Joe Biden, aseguró que el mejor camino para lograrlo es a través de la diplomacia. No evaluó el triunfo de Ebrahim Raisi porque, según explicó, las decisiones las sigue tomando el ayatollah Ali Jamenei

Israel envió una contundente advertencia a los terroristas de Hamas: “La paciencia se ha agotado”

“Nuestros enemigos deben entender las reglas, no toleraremos la violencia, no toleraremos el fuego esporádico y no toleraremos a los renegados”, afirmó el primer ministro Naftali Bennett