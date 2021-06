“Cinismo, corrupción y engaño”: Fox arremetió contra la 4T por Línea 12 del Metro

El expresidente mexicano Vicente Fox observa durante una conferencia de prensa para anunciar el foro CannaMéxico en la Ciudad de México, Abril 11, 2018. REUTERS/Ginnette Riquelme

La mañana de este sábado, el expresidente panista Vicente Fox Quesada arremetió contra el gobierno de la 4T. Fue por medio de su cuenta de Twitter, que Fox Quesada se preguntó “¿cuándo tendremos gobierno y gobernanza?”.

Acompañado de un cartón político, en donde se ve a un policía con un cartel que tiene la fotografía de un perno con la leyenda “Se Busca”, haciendo referencia a los resultados de los peritajes hechos sobre la línea 12 del metro, que arrojaron que el derrumbe de un tramo elevado entre las estaciones Tezonco y Olivos, fue debido a una falla estructural y a la mala instalación de pernos que debían reforzar la estructura.

“Sería un chiste, solo que detrás de todo lo que es la Línea 12, es pudrición, cinismo, corrupción, engaño, y lo más doloroso vidas humanas ¿Alguna vez veremos realmente justicia?”, dice el mensaje del expresidente.

Esto provocó opiniones divididas por parte de sus seguidores en la red social. Uno de los internautas mencionó que estaba de acuerdo con él, pues debía haber justicia para las víctimas de la línea 12, además de que los responsables debían ser juzgados.

“Ahora si estoy de acuerdo contigo, debe de haber justicia para esa gente de la línea 12 y deben de ser juzgados los responsables; así también debe de haber justicia para todos, el problema contigo es que pides justicia por conveniencia guardería ABC, los 43 todos justicia” (sic), mencionó el usuario.

Otro de los internautas dijo que en ningún gobierno había visto justicia ciega, y que los presidentes se han aprovechado de su poder, aunque el actual gobierno, consideraba, está peor que nunca.

“En ningún gobierno he visto una justicia ciega, y todos los presidentes se han aprovechado de estar en el poder... Pero este gobierno esta peor que nunca, no que me preocupa, es que aun podemos estar peor...”, mencionó el usuario de la red social.

El pasado miércoles, al medio día, se dio a conocer el dictamen preliminar de la empresa DNV sobre el colapso de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Metro. Durante una conferencia de prensa, autoridades capitalinas y directores de la certificadora noruega encabezaron la primera entrega de dicha investigación.

Trabajos Remoción Línea 12 (Foto: Cuartoscuro)

“Derivado de la evaluación estructural en el lugar, se identificó que el puente colapsó aproximadamente en la mitad del tramo, próxima a la ubicación donde una pequeña trabe diagonal de la tercera trabe se une a la trabe principal, en el lado norte”, leyó del documento el secretario de Obras y Servicios, Jesús Esteva Medina.

“Resultando del colapso, el puente se fracturó en dos secciones: sección oeste y sección este, permaneciendo la sección oeste tendida en el suelo y la sección este parcialmente apoyada con un extremo en la parte superior de la columna de soporte 12, y el otro extremo en contacto con el suelo”, explicó, detallando que durante la inspección visual de las dos trabes de acero principales de la sección este, se observó que dichas trabes no se encontraron tan deformadas como las de la sección oeste.

Los expertos de la certificadora estimaron que el derrumbe en el Metro Olivos, el cual dejó 26 personas muertas y más de 70 lesionadas, fue provocado por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en el proceso de construcción de la obra.

1. Proceso de soldadura de los pernos Nelson;

2. Porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe;

3. Falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente;

4. Diferentes tipos de concreto en la tableta;

5. Soldaduras no concluidas y/o mal ejecutadas;

6. Supervisión y control dimensional en soldaduras de filete.

