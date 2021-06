CDMX regresa a semáforo amarillo: qué restricciones habrá a partir del 21 de junio

Metro cdmx (Foto: Cuartoscuro)

Tras dos semanas en el color verde del semáforo de alerta epidemiológica por COVID-19, la Ciudad de México retrocede a color amarillo. La medida entrará en vigor a partir del lunes 21 de junio y hasta el 4 de julio.

La Secretaría de Salud (SSa) informó las nuevas medidas sanitarias que aplicarán en México desde la próxima semana, en la que ahora habrá 19 entidades federativas en color verde, ocho estados adoptarán las medidas establecidas con amarillo, cinco en naranja y ninguno en rojo.

Cada entidad se deberá apegarse a las medidas que cada color del semáforo dicta para mitigar contagios, mientras que se conservan algunas actividades económicas.

No obstante, en el caso de la Ciudad de México, no habrá grandes cambios en el cierre de actividades, puesto que el gobierno local señaló que aún en color verde no hubo una apertura total.

Además, por la tarde la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que la pandemia en la capital estaba contenida e incluso anunció el incremento de aforo en eventos de entretenimiento en espacios cerrados, cines y teatro.

También dijo que se ampliaría hasta el 60% el aforo en acuarios, bibliotecas, autocinemas, archivos históricos, billares, boliches, casinos, casas de apuestas, plazas y centros comerciales, tiendas departamentales, museos, gimnasios, parques de diversiones y restaurantes.

Luego del anuncio de la Secretaría de Salud, el Gobierno capitalino explicó que de acuerdo a la última estimación de riesgo epidemiológico -recibida el 17 de junio- la Ciudad de México se ubicó en 9 puntos de 40, es decir, solo tuvo un incremento de 1 punto comparado con la última estimación oficial recibida el día 3 de junio de 2021. De acuerdo a los lineamientos establecidos por el Gobierno de México, el punto de corte para estar en semáforo verde se encuentra en los 8 puntos.

Resaltó que todos los indicadores evaluados por el Gobierno de México, incluyendo casos COVID-19, hospitalizaciones y defunciones, así como sus tendencias, se encuentran todavía en los mismos rangos que los obtenidos el 3 de junio cuando se determinó el tránsito hacia el semáforo verde.

No obstante, el único indicador que ha presentando un incremento de nivel de riesgo de 1 punto adicional es la Tasa Reproductiva (Rt) que es altamente sensible a cambios en el número de casos COVID-19.

“Aún con estas variaciones en el número de casos la Ciudad de México continúa cercano al mínimo histórico de casos con una reducción del 92%, una reducción del 91% en el número de ingresos hospitalarios y una reducción del 96% en las defunciones con respecto a su respectivos máximos”, aseveró el gobierno local.

