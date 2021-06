Polly y Fernanda: marcharon en apoyo a las mujeres atropelladas en Iztacalco

(Foto: Twitter/@LaraPaola1)

Frente al antimonumento feminista, ubicado en la avenida Juárez del Centro Histórico de la Ciudad de México, se dieron cita familiares, amigos y varias personas que exigen justicia para María Fernanda Olivares, mejor conocida como Polly y Fernanda Cuadro, quienes fueron atropelladas en la alcaldía Iztacalco el fin de semana pasado.

Este jueves 17 de junio, marcharon pacíficamente en las calles del Centro capitalino hasta las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia local, en la colonia Doctores.

Entre consignas como “Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “se mata a las mujeres en la cara de la gente”, “queremos que el agresor pague” y pancartas que mostraban la cara y nombre completo de Diego “H”, quien presuntamente atropelló a ambas jóvenes, exigieron la pronta detención del sujeto que se encuentra prófugo.

La Fiscalía capitalina, señaló que el implicado sería acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa, el cual es considerado para prisión preventiva oficiosa.

Con voz entrecortada Kevin, el hermano de Polly, dio a medios de comunicación una única declaración: “Quiero justicia, justicia”.

Por otro lado, amigas de las víctimas también hicieron un llamado al padre de Diego “H” para que lo entregue a las autoridades, ya que sospechan que él lo está ayudando a mantenerse prófugo de la ley.

La marcha se desarrolló sin incidentes, pintas o agresiones. Solo se reportaron algunos cortes a la circulación que en poco tiempo fueron rehabilitados por la policía de tránsito.

La Fiscalía actualmente está buscando a Diego en dos alcaldías de la capital, así como en Hidalgo, simultáneamente, Pedro Carrizales “El Mijis”, ofreció una recompensa de 50 mil pesos a la persona que aporte información útil que ayude a la detención del hombre.

Se presume que luego de haber atropellado a las jóvenes en la calle Niceto de Zamacois en la colonia Viaducto Piedad huyó al estado de Guerrero, ya que presuntamente ahí tiene familiares que le ayudarían a esconderse.

Mientras Diego se mantiene oculto, Polly y Fernanda se encuentran sumamente graves en el Hospital General de Xoco, donde luchan por su vida desde el día del ataque. Polly, de 26 años, fue la más afectada de las dos, pues quedó enganchada al vehículo y fue arrastrada unos 200 metros.

Tras el accidente, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer un audio que Diego envió a uno de sus amigos. En él, amagó con suicidarse antes de permitir que los procesaran por intento de feminicidio. “Yo no me voy a ver encerrado a la verg* [...] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga* [sic]”, se le escucha decir.





