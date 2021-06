Diego “H”, cadete que atropelló a Polly Olivares y Fernanda Cuadra, estaría escondido en Guerrero

Diego "H" es buscado por tentativa de feminicidio (Foto: Twitter@c4jimenez)

Diego “H”, un joven cadete que atropelló dos mujeres y arrastró a una de ellas varias cuadras, sigue siendo buscado por las autoridades mexicanas. Sin embargo, reportes recientes indicarían que el joven huyó al estado de Guerrero.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) dieron a Noticieros Televisa que el joven se estaría escondiendo en el sur de México con unos familiares.

Diego “H” enfrenta acusaciones por tentativa de feminicidio, luego de arrollar a las dos mujeres en la alcaldía Iztacalco por haber sido expulsado de una fiesta. La Fiscalía Territorial de Iztacalco, por su parte, consideró que existe riesgo para las víctimas y ordenó brindar medidas de protección a favor de ambas.

No obstante, tanto Fernanda Cuadra como Polly Olivares se encuentran sumamente graves en el hospital, donde luchan por su vida desde el día del ataque. Polly, de 26 años, fue la más afectada de las dos, pues quedó enganchada al vehículo y fue arrastrada unos 200 metros.

En videos revelados por Grupo Fórmula quedó registrado el momento en que la joven logra desengancharse del auto y queda tendida sobre la avenida sin poder levantarse.

Ambas jóvenes ahora luchan por su vida en el hospital (Foto: Facebook Ruth Oliv)

“Polly sale a calmar y a quererlos meter a la casa, este desgraciado le avienta el carro a mi hermana. Con toda la alevosía y con todas las intenciones de hacer daños les aventó el carro en directo. Las arrolló de manera desalmada y sin dudarlo siguió avanzando sin detenerse en ningún momento, llevándose entre las ruedas a mi hermana”, contó Zarina Olivares, hermana de la víctima, al medio.

Actualmente, Polly Olivares se encuentra en coma inducido. Su cuerpo sufrió graves quemaduras al ser arrastrado, tiene fracturas en el brazo, pómulo e incluso su padre detalló que podría perder una parte del cráneo.

Del lado de Fernanda Cuadra, de 31 años, las cosas no avanzan mejor. Ella también se encuentra hospitalizada por el atropellamiento, tiene fracturas en varias partes del cuerpo y los doctores temen que pierda el ojo y la audición.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron que el atacante volvió al lugar donde Polly quedó tirada, se detuvo unos 20 segundos y luego escapó sin volver a aparecer.

El hombre habría escapado al sur del país para no ser arrestado (Fotos: Twitter)

Tras el accidente, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer un audio que Diego envió a uno de sus amigos. En él, amagó con suicidarse antes de permitir que los procesaran por intento de feminicidio. “Yo no me voy a ver encerrado a la verg* [...] no es por put* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños ni nada y odiado por la sociedad, nel a la verga* [sic]”, se le escucha decir.

La noche del sábado 12 de junio, Fernanda Cuadra cumplía años y decidió hacer una fiesta con sus amigos. Diego “H” no era su amigo directo, pero llegó a la reunión por una persona en común con las víctimas.

Una vez en estado de ebriedad, el joven comenzó a ponerse violento y le pidieron que se recostara. Sin embargo, al continuar con el mismo comportamiento, fue expulsado de la fiesta y, una vez en la calle, subió al auto y lo lanzó directamente contra las dos mujeres que hoy luchan por su vida.

