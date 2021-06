Polly fue atropellada sin piedad y lucha por su vida; ahora su familia recibe amenazas de muerte

Fernanda "Polly"Olivares, de 26 años, lucha por su vida, tras ser arrastrada 200 metros bajo el autotiene exposición de cráneo y mandíbula, además fue inducida a coma, Foto: (Facebook Justicia para Polly y Fer)

Tras el intento de asesinato vivido el fin de semana en un fiesta en Iztacalco cuando Diego “H” atropelló a dos jóvenes, ellas luchas por su vida y él sigue prófugo.

Fernanda Cuadra resultó con traumatismo craneoencefálico y policontundida, aunque evoluciona favorablemente.

Por su parte Fernanda “Polly” Olivares, se encuentra peor ya que fue inducida a coma, tiene un respirador artificial, con exposición de hueso y mandíbula, además de fractura craneoencefálica, pero además su familia teme represalias debido a que el agresor y su padre son militares, por lo que considera que pudieran tratar de usar influencias para amedrentarlos.

“Es un estúpido, la quiso acabar y por su culpa no se vale que otros paguen las consecuencias de una estupidez, yo le pido a las autoridades que se agilice todo por favor. Además el problema es que no sabemos cuándo puede hacer algo en contra de nosotros, estando aquí nosotros en el hospital o en cualquier otro lado pueden suceder cosas y a lo mejor no puede ser él, pero pueden ser mandados”, dijo el padre de “Polly”.

Foto: (Facebook Justicia para Polly y Fer)

Mientras que Laura Borbolla, coordinadora de investigación de delitos de género de la FGJ de la Ciudad de México, confirmó en la televisora Milenio que el padre de una de las víctimas había solicitado protección por parte del órgano judicial ante las amenazas que denunció estar recibiendo, situación que ya le fue otorgada y “el Ministerio Público estará acudiendo al hospital para comentarle sobre las medidas de protección”.

“Con Casandra, hermana de Fernanda, y el papá, estamos atentos, acompañando en todo este proceso legal, proceso de sanación con ellas en el hospital, dándoles el acceso la justicia y acompañamiento como víctimas del delito que son”, abundó.

La coordinadora de investigación de delitos de género de la Fiscalía capitalina mencionó que “hay un mandamiento judicial contra esta persona”, sin embargo, prefirió no dar más detalles “para que tengamos éxito en el cumplimiento de la mismo.

Foto: (Facebook Justicia para Polly y Fer)

Una joven que estaba en la fiesta narró que fueron invitados por Fernanda Cuadra para festejar su cumpleaños

“Como él vio que a nadie nos cayó bien se salió de la reunión y mi amiga Fernanda Cuadra le quitó las llaves, le dijo ‘no te vas a ir porque estás borracho y te puedes accidentar’, el chavo se puso un poco mal y le exigió las llaves, ella no se las dio y luego lo llevamos adentro de la casa y lo recostamos en la sala”, narró la joven a Milenio.

Poco después se despertó y volvió a exigirle sus llaves a Fernanda Cuadra, quien ante la insistencia violenta y grosera accedió por devolvérselas.

“Ellas no lo querían dejar ir al principio por miedo a que chocara o algo así. Estaba de castroso, mala copa, insoportable y además le había vomitado toda la casa a Fernanda Cuadra”, añadió la testigo.

Foto: (Facebook Justicia para Polly y Fer)

Algunos de sus compañeros intentaron, sin éxito, evitar que se retirara del lugar a bordo de su vehículo. A pesar de la insistencia, narró una testigo, Diego se resistió y procedió a subir al automóvil, no sin antes ofender a los otros jóvenes.

Los siguiente minutos quedaron registrados en una cámara de seguridad. En la cinta se aprecia cuando el conductor aceleró directamente contra las jóvenes, antes de huir del lugar.

“Con toda la alevosía y con todas las intenciones de hacer daños les aventó el carro en directo. Las arrolló de manera desalmada y sin dudarlo siguió avanzando sin detenerse en ningún momento, llevándose entre las ruedas a mi hermana”, describió con la voz entrecortada Zarina Olivares, hermana de Fernanda Olivares, a Imagen Noticias.

“Actualmente mi hermana está luchado por su vida. Está muy grave en el hospital. Tiene fracturas de cráneo y pómulo. Tiene quemadoras de tercer grado. Por lo que sabemos está conectada a un respirador. La tienen sedada. Está muy mal”, agregó.

