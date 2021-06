Los viejos políticos que regresaron gracias a las plurinominales en México

Rubén Moreira, Ildefonso Guajardo, Santiago Creel y Salomón Chertorivsky regresaron a la política en México (Foto: Cuartoscuro)

Los procesos de elección en México para designar a las y los diputados federales se realizan cada tres años, donde la renovación del Palacio Legislativo de San Lázaro define la colocación de 500 legisladores que tendrán un papel importante en la vida política de la república.

Por un mecanismo instaurado en la década de los 70, cuando el PRI regía como partido hegemónico, se estableció que de los 500 puestos para el congreso, 300 deben de ser elegidos mediante el ejercicio del voto directo y 200 por una representación directamente proporcional al sufragio en favor de los partidos con menor representatividad.

El sistema de representación por mayoría proporcional, también conocido como plurinominales, es un sistema que evita la sobrerrepresentación de un solo partido, pues da la oportunidad a que los partidos políticos que tuvieran una votación menor puedan entrar al poder legislativo federal para la representación de las minorías que votaron por ellos.

Alejandro Moreno, presidente del PRI, quedó como diputado plurinominal (Foto: EFE / José Méndez)

Teóricamente, los plurinominales proporcionan la oportunidad de que las minorías tengan un mayor peso ante los regímenes absolutos; sin embargo, también es utilizado por los partidos políticos para colocar o reinsertar a figuras miembros de su facción que difícilmente tendrían votos de la gente. En otras palabras, los “impresentables” de los partidos, suelen ser incluidos en el registro de plurinominales para poder continuar en la política.

Como si esto no fuera suficiente, en los registros de las listas plurinominales, se suelen incluir a familiares y amigos de los líderes de las organizaciones políticas que buscan ganar la simpatía de los votantes. Dejando los procesos electorales enmarcados en un contexto de posibles actos de nepotismo.

Por ejemplo, para las elecciones de este año, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) incorporó nombres de varios conocidos en la política, donde sobresalen los de Alejandro Moreno, presidente nacional del partido; Rubén Moreira, hermano de Humberto Moreira, y su esposa Carolina Viggiano, Secretaria General del partido; Eduardo Murat Hinojosa, hermano de Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca; Ricardo Aguilar, secretario de la organización del Comité Ejecutivo Nacional; Ildefonso Guajardo Villarreal, ex titular de la Secretaría de Economía; Pablo Gamboa Miner, hijo del ex senador Pablo Gamboa; e Ismael Hernández Deras, líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Sin embargo, después de las elecciones se pudo confirmar que algunos de ellos y de otros partidos ya quedaron como diputados federales. Esto porque por parte del tricolor se confirmó la victoria de Rubén Moreira Valdés, Alejandro Moreno Cárdenas e Ildefonso Guajardo. Por parte del Partido Acción Nacional (PAN) regresó Santiago Creel Miranda y Mariana Gómez del Campo Gurza. Por parte de Movimiento Ciudadano (MC) está el caso de Salomón Chertorivsky, el ex secretario de Salud de Felipe Calderón.

René Bejarano, candidato a plurinominal por Morena, se desmarcó de la mafia rumana (Foto: Twitter / @RENE_BEJARANO_M)

Este tipo de asignaciones también permeó en Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien postuló a René Bejarano, el esposo de Dolores Padierna que se hizo famoso cuando protagonizó el videoescándalo de 2004 cuando fue grabado aceptando un soborno cuando trabajaba para la administración de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal (DF), ahora Ciudad de México (CDMX).

Es en este contexto donde López Obrador anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, que incluye la eliminación de 200 diputaciones plurinominales y también en el Senado de la República.

“Para qué tantos diputados, por qué no nada más se quedan los de mayoría, por qué no se quitan los 200 plurinominales, pero esto no solo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores, vamos a reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena, también si no quieren los legisladores como decía Juárez: ‘Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”, indicó el mandatario mexicano.

Con esto se espera que el congreso, que aún sigue siendo de Morena apruebe los cambios sugeridos por el mandatario nacional.

