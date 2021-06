“No hay tinte político y ojalá así se conserve”: Mancera respondió al peritaje preliminar sobre colapso de la Línea 12

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró este miércoles que esperará a que concluyan las investigaciones sobre la la Línea 12 del Metro capitalino, que atravesó hace seis semanas una tragedia que se cobró la vida de 26 personas y dejó docenas de heridos, además de reiterar su apertura a colaborar en lo necesario.

“La investigación no tiene tinte político, lo han dicho las autoridades. Ojalá que así se conserve, que así siga, es lo más importante para llegar a conclusiones definitivas. Estaré atento en cada uno de los tramos en las tres fases de la investigación”, precisó en conferencia de prensa el actual senador.

El gobierno de la Ciudad de México, actualmente encabezado por Claudia Sheinbaum, presentó la primera fase de las investigaciones sobre la tragedia de la llamada “Línea Dorada” realizado por empresas privadas internacionales, donde señalaron que, de forma preliminar, todo apunta a que hubo una falla estructural relacionada con la construcción de la obra como el origen de la caída de la ballena en el paso elevado que causó el desplome a principios de mayo.

Los especialistas de DNV (Det Norske Veritas), la compañía encargada del peritaje, determinaron que el derrumbe en el Metro capitalino fue provocado por una falla estructural asociada al menos a seis deficiencias en el proceso constructivo identificadas hasta ahora: el proceso de soldadura de los pernos Nelson; la porosidad y falta de fusión en la unión perno-trabe.

Así como la falta de pernos Nelson en las trabes que conforman el conjunto del puente; los diferentes tipos de concreto en la tableta; las soldaduras no concluidas y mal ejecutadas; y la supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. Aquí se puede consultar el peritaje completo de esta primera fase.

Sin embargo, advirtieron que este primer informe no significa que las investigaciones, peritajes y recopilación de información haya terminado. Se esperan dos informes más, en julio y en agosto, que completarán de forma total la investigación y será entonces cuando se puedan determinar las conclusiones generales de lo que ocurrió en la Estación Olivos de la Línea 12 y que ha cimbrado al país.

Mancera, por su parte, aseguró que estará pendiente al resto de las fases del peritaje. “Ha estado en los tiempos y como se ha anunciado, da confianza saber que estarán participando los ingenieros mexicanos y que estarán aportando a esta investigación”, dijo el senador, con respecto a la participación del Colegio de Ingenieros.

Cuestionado sobre si es llamado a declarar, fue contundente. “Claro, por eso estamos atentos. Hay que tener claridad en el informe que se ha presentado, la empresa alude haber realizado muchas pruebas y que realizará otras. Será fundamental lo complementario a lo ya presentado. Nosotros estamos atentos y reiterando la información que está ahí, a partir de lo realizado. No es algo oculto. Sí me presentaría”, añadió.

El ex Jefe de Gobierno entre 2012 y 2018 recordó que durante su administración se realizó el mantenimiento de la Línea 12 tras el terremoto de 2017, algo a lo que aludió Marcelo Ebrard, también ex mandatario capitalino que impulsó e inauguró la construcción de la Línea 12, quien señaló a Mancera por estos trabajos como uno de los posibles responsables de la tragedia.

“Hay algo que se conoce como ‘vicio oculto’, todo lo que se puede atender y revisar se hace. La empresa que realiza las obras, dice el documento, en 2017 parte del texto lo que le dice al Metro, es que harán una revisión para que cuando se entreguen los trabajos, esté la Línea 12 en plenas condiciones de operación segura”, determinó.

Del mantenimiento ya he contestado, todo lo que se hizo está en archivos públicos. No quiero yo convertirlo en un tema político ni hacer reparto de culpas, no voy a caer en eso