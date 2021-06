Mancera rompió el silencio: esperará peritajes de Línea 12 y reiteró disposición para colaborar

Mancera fue Jefe de Gobierno de la CDMX entre 2012 y 2018 (Foto: Cortesía PRD)

El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, rompió este lunes el silencio con respecto a la Línea 12 del Metro capitalino, al asegurar que esperará por los resultados de los peritajes oficiales de la tragedia que se cobró la vida de 26 personas y dejó docenas de heridos, además de reiterar su apertura a colaborar en lo necesario.

“En relación con la Línea 12, mi compromiso público fue esperar a los resultados de los peritajes oficiales, la información de lo realizado en mi gestión consta en diversos archivos institucionales”, señaló el ahora senador del PRD (Partido de la Revolución Democrática) en sus redes sociales.

Reitero mi disposición de colaborar en todo lo que se requiera

Y es que Mancera fue uno de los nombres que conspicuamente no apareció en el reportaje publicado este domingo por el New York Times donde, luego de consultar una serie de documentos que no se han hecho públicos y tras entrevistar a una serie de expertos ingenieros en este tipo de obras.

Uno de los señalamientos contra Mancera tiene que ver con los mantenimientos que se dieron a la Línea Dorada en 2014 y 2017 (Foto: Cuartoscuro)

El reportaje concluye que la prisa por inaugurar la obra por parte del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y la falta de excelencia en la construcción por parte de un compañía del magnate Carlos Slim habrían sido la causa de que el paso elevado se hubiera colapsado a principios de mayo.

La construcción de la Línea 12, bajo la administración de la capital con Ebrard (2006-2012), y su inauguración en su último año de gobierno, sufrió una larga pausa cuando Mancera asumió el control de la Ciudad de México, debido a que tuvieron que realizar mantenimiento a una parte de la Línea Dorada.

Con Mancera, la Línea 12 también tuvo que frenar su actividad momentáneamente en 2017, luego del terremoto del 19 de septiembre de aquel año, cuando el paso elevado fue una de las tantas construcciones afectadas aquel año por el movimiento telúrico.

Mancera ha sido uno de los posibles señalados, junto a Ebrard y la misma Claudia Sheinbaum, su sucesora en la jefatura de gobierno capitalino, por la falta de mantenimiento de la Línea 12, sobre todo ya que luego de la tragedia de mayo, usuarios revelaron que llevaban meses alertando por el posible desgaste de las columnas que llevan los trenes por el paso elevado en el sureste de la urbe.

Mancera aseguró que esperará los peritajes oficiales antes de cualquier otro movimiento o declaración (Foto: Cuartoscuro)

Apenas hace un par de semanas, Enrique Horcasitas, ex director del Proyecto Metro de la Ciudad de México, y encargado de la construcción de la Línea 12, aseguró que en 2012, entregó en “óptimas condiciones” las instalaciones de la llamada “Línea Dorada” de la administración Ebrard, ahora Canciller en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, a la de Mancera.

Incluso José Narro Céspedes, senador de Morena, el partido en el poder, dijo que las investigaciones tienen que agotar todas las líneas de investigación y consideró necesaria la participación transparente de Mancera.

“El análisis de su administración como jefe de gobierno es vital para delimitar responsabilidades, ya que, durante este periodo se llevaron a cabo los trabajos de mantenimiento, reparación y funcionamiento que heredó la administración actual” de Claudia Sheinbaum, detallo Narro Céspedes.

Así, el senador consideró necesario hacer énfasis en puntos clave de la administración Mancera. En primer lugar, en julio de 2013, tras ocho meses de revisión de la obra, recibió la Línea 12. Su entonces director del Sistema de Transporte, Joel Ortega, no mencionó ninguna objeción y declaró segura la obra.

SEGUIR LEYENDO: