Qué intenta AMLO con su nueva reforma constitucional a la CFE

(Foto: EFE/Antonio Ojeda)

Los intentos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por revertir los efectos de la reforma energética del gobierno anterior siguen en marcha. Esta mañana, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que enviará a la Cámara de diputados una iniciativa de reforma constitucional para “fortalecer” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual fue “debilitada durante el periodo neoliberal”.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, el mandatario explicó de manera general que esta nueva iniciativa buscará que la CFE genere el 54% de la energía eléctrica; mientras que dejará que privados produzcan el 46% restante del mercado.

“Que se fortalezca a la CFE, porque durante el periodo neoliberal apostaron a destruir a la CFE para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares que se apoderaron de México. Era nuestro país como una tierra de conquista y esto afectó a los usuarios, a los consumidores, al pueblo, porque aumentaban y aumentaban los precios de la luz, mientras le daban subsidios a las empresas particulares”, dijo.

¿Qué establece y cuáles son los objetivos de la reforma?

(Foto: EFE)

De acuerdo con lo expuesto por López Obrador, con esta legislación se buscará que los “usuarios domésticos, los pobres y los integrantes de la clase media no paguen más por la luz” que las grandes corporaciones.

“Porque así está ahora, las tarifas más bajas las pagan los de arriba (empresarios)”, indicó AMLO.

Por ello, advirtió va a “poner orden” en el mercado eléctrico y establecerá tarifas justas a los usuarios, sin desaparecer a las empresas particulares.

“Necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media. Vamos a poner orden para que el 54% del mercado corresponda a CFE y 46% a particulares, porque, ahora como está la ley, aunque tenga capacidad la CFE, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, así le llaman, tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la CFE, cuando se trata de una empresa pública”, comentó.

(Foto: Cuartoscuro)

Cabe recordar que a principios de 2021, AMLO envió una reforma legal -pero no constitucional- en materia de energía eléctrica; sin embargo, una serie de amparos judiciales han impedido que pueda avanzar, por lo que el mandatario dijo, se verá en la necesidad de presentar una reforma constitucional.

En ese sentido, López Obrador confesó que no tenía planeado llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica, por eso se hizo una reforma a una Ley, pero debido a dichos amparos en contra de ésta, se tomó la decisión.

“Yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica, por eso se hizo una reforma a una Ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la Ley que fue aprobada y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos. ¿Qué nos queda? Pues una reforma constitucional. Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí. Si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la Comisión Federal de Electricidad, pues que asuman su responsabilidad”.

En la misma conferencia de prensa, dio a conocer que enviará al Congreso una iniciativa de reforma electoral, para garantizar que haya democracia e independencia en todo el proceso electoral, y una más relacionada con la Guardia Nacional.

En ese sentido, comentó que buscará que tras su mandato la Guardia Nacional, que actualmente está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

