FGJ-CDMX negó acceso “privilegiado” a medios de comunicación a la zona cero de la Línea 12

Estación Olivo de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro tras presentar un colapso. Ciudad de México, mayo 4, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Luego de que el periódico estadounidense The New York Times (NYT) difundiera un reportaje donde ofrece una hipótesis sobre lo que provocó el siniestro de la Línea 12, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) aseguró que no se ha brindado ningún acceso privilegiado a medios de comunicación a la zona cero y talleres del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde personal forense y peritajes están haciendo trabajos de investigación.

“Desde el día del percance, 3 de mayo pasado a la fecha, no se ha permitido acceso a la prensa, ya que la zona sigue bajo resguardo de parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Policía de Investigación (PDI) y la Guardia Nacional (GN), a disposición del Agente del Ministerio Público competente”, se lee en un comunicado difundido por la dependencia.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum negó que hayan existido filtraciones a medios de comunicación y la FGJ-CDMX refrendó su compromiso con las familias de las víctimas, con los usuarios de esa línea, así como con todas las ciudadanas y los ciudadanos, de llevar a cabo una investigación científica sobre los hechos para deslindar responsabilidades y llegar a la verdad, por lo que ha seguido todos los protocolos en sus labores y del cuidado de los indicios recolectados en la Zona Cero.

Organización religiosa SoliDar ofreció rosarios en el lugar del colapso del puente cercano a la estación Olivos de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a un mes del siniestro que cobró la vida de 26 personas. Ciudad de México, junio 3, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

Por su parte, el diario acusó en su investigación que el oportunismo político y las obras descuidadas fueron las principales causas del accidente que le quitó la vida a 26 personas. “El desastre ya se ha convertido en una crisis política que amenaza con atrapar a dos de las figuras más poderosas del país: el secretario de Relaciones Exteriores del presidente, Marcelo Ebrard, y uno de los empresarios más ricos del mundo, Carlos Slim”, se lee en el artículo.

Por medio de fotos, ingenieros consultados concluyeron que las soldaduras del paso elevado de la Línea 12 tienen “errores críticos”, lo que representó un alto riesgo porque eran “vitales para la resistencia” de la construcción. De hecho, supuestos funcionarios de la CDMX y personas familiarizadas con la investigación habrían subrayado la existencia un patrón de “conveniencia política y trabajo desordenado mientras se construía el metro”.

Vista hoy de flores y mensajes en la entrada de la estación Olivos de la línea 12 del metro, en Ciudad de México (México). EFE/Carlos Ramírez

“Desde el momento mismo en que el Gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia acordaron los pormenores para llevar a cabo los trabajos de limpieza en el área siniestrada, así como como la desconexión de la vía, el aseguramiento de cables, el retiro de balasto (piedrecillas bajo las vías), y el apuntalamiento de la estructura, entre otros, se acordonó la Zona Cero y nadie que no fuera el personal acreditado ingresó a ese espacio”, agregó la FGJ.

En coordinación con las Secretarías de Obras y Servicios (Sobse), así como la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRyPC), y con la presencia de notario público para dar fe de todo lo realizado, no se permitió el acceso de personas ajenas a los trabajos de investigación, comprendidos entre las estaciones Los Olivos y Tezonco, donde colapsó la estructura.

La Fiscalía capitalina, a fin de proteger la cadena de custodia, resguardó que cualquier evidencia o dato de prueba pudiera alterarse con la presencia de personas no autorizadas para permanecer en dicha zona. Cada indicio obtenido y material recabado por los peritos expertos de esta Fiscalía fue embalado adecuadamente y, con el acompañamiento de la Policía de Investigación.

