Andrés Roemer, acusado de decenas de violaciones, aseguró que se sometió al polígrafo para demostrar su inocencia

Andrés Roemer (Foto: Cuartoscuro)

El exdiplomático y escritor Andrés Roemer, acusado de haber violado a varias mujeres, dijo haberse sometido a la prueba de polígrafo y aseguró que los resultados muestran que nunca ha violado a nadie.

“Contraté por petición del movimiento/blog ‘Desde Israel’ y por convicción propia, los servicios de una prestigiosa empresa israelí sugerida por ‘Desde Israel’ que realiza pruebas de polígrafo, analizadas por expertos de clase mundial”, aseguró a través de una carta, señaló el diario Milenio.

“Si bien se trata de una herramienta imperfecta, el polígrafo es útil para determinar, con un grado alto de certeza, si una persona está siendo honesta cuando responde a determinadas preguntas”, apuntó.

El escritor mexicano señaló que los resultados de la prueba del polígrafo revelaron que “nunca he violado a nadie; nunca he tenido relaciones sexuales sin consenso; nunca he encerrado a ninguna mujer en alguna habitación; nunca he amenazado a una mujer para obtener su silencio; nunca he usado la fuerza para tener un encuentro sexual; nunca he prometido trabajo en la televisión ni en ningún otro proyecto a cambio de sexo”, enfatizó Roemer, quien se encuentra en Tel Avivi, Israel.

Roemer pidió que se respete su presunción de inocencia y que se le garantice el acceso a un proceso justo, imparcial y apegado a derecho.

“Esto, sobra decir, era imposible al momento de mi salida a Israel, pues la fiscalía había ofrecido mi cabeza en una bandeja de plata y el futuro me deparaba prisión preventiva inmediata”, señala el documento.

Este lunes 14 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó al gobierno de Israel la detención con fines de extradición de Andrés Roemer, bajo el principio de reciprocidad internacional, así lo informó la fiscal, Ernestina Godoy.

“Quiero informar los avances en el caso de Andrés ‘N’, acusado de abuso sexual y violación”, comenzó la funcionaria. Recordó que el diplomático huyó al extranjero y es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).

Godoy explicó que en este proceso se pidió el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para lograr la aprehensión del diplomático y su traslado a territorio mexicano para que sea presentado ante un juez.

Foto: EFE/José Méndez/Archivo

El objetivo es lograr la aprehensión del acusado para ponerlo a disposición de la justicia mexicana. Además, Ernestina Godoy exhortó a las mujeres mexicanas a que se acerquen a denunciar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues, aseguró, se encuentran preparados para atenderlas.

“Quiero reiterarles que estamos comprometidas en la fiscalía en trabajar para ofrecer verdad y justicia a todas las mujeres, una vida libre de violencia para las mujeres, para las niñas, es una tarea de todas las instituciones y toda la sociedad”, señaló.

El caso de Andrés Isaac Roemer Slomianski, de 57 años de edad, estalló en México en 2020, a pesar de que se registraron denuncias anónimas desde un año antes por acoso, abuso y violación.

Roemer Slomianski ha sido diplomático, escritor, filántropo y catedrático, cuyo caso comenzó a sonar más fuerte a partir de la denuncia de Itzel Schnaas, una bailarina mexicana que publicó el abuso sexual quien lo acusó de haberla violado.

