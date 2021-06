México solicitó a Israel la detención de Andrés Roemer con fines de extradición

Es un diplomático, escritor, filántropo y catedrático cuyo caso comenzó a sonar más fuerte a partir de la denuncia de Itzel Schnaas (Foto: Cuartoscuro)

La fiscal de general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy dio a conocer en su mensaje semanal que México solicitó a Israel la detención con fines de extradición de Andrés Roemer, el diplomático acusado de violación y abuso sexual por decenas mujeres mexicanas.

“Quiero informar los avances en el caso de Andrés ‘N’, acusado de abuso sexual y violación”, comenzó la funcionaria. Recordó que el diplomático huyó al extranjero y es buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés).

“Les informo que hemos solicitado al país donde se encuentra su detención con fines de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional con el apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones exteriores”, reveló la fiscal en un mensaje.

El objetivo es lograr la aprehensión del acusado para ponerlo a disposición de la justicia mexicana. Además, Ernestina Godoy exhortó a las mujeres mexicanas a que se acerquen a denunciar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pues, aseguró, se encuentran preparados para atenderlas.

“Quiero reiterarles que estamos comprometidas en la fiscalía en trabajar para ofrecer verdad y justicia a todas las mujeres, una vida libre de violencia para las mujeres, para las niñas, es una tarea de todas las instituciones y toda la sociedad”, señaló.

El caso de Andrés Roemer explotó en México en 2020, a pesar de que se registraron denuncias anónimas desde un año antes por acoso, abuso y violación.

Andrés Isaac Roemer Slomianski tiene 57 años. Es un diplomático, escritor, filántropo y catedrático cuyo caso comenzó a sonar más fuerte a partir de la denuncia de Itzel Schnaas, una bailarina mexicana que publicó el abuso sexual que sufrió a manos de este hombre.

Roemer se ha desempeñado como cónsul general de México en San Francisco, California y como embajador de México ante la UNESCO, con sede en París, organización de la que ahora es embajador de Buena Voluntad para el Libre Flujo del Conocimiento. Además es investigador senior de la Universidad de Columbia.

Del otro lado de su prolífica carrera política, el diplomático ejercía violencia contra las mujeres con un modus operandi específico. De acuerdo con diversas denuncias, Roemer buscaba que sus víctimas se reunieran con él en su casa con la excusa de ofrecerles un empleo y era entonces cuando abusaba de ellas.

Actualmente, el escritor tiene dos órdenes de aprehensión expedidas por la FGJ, la última de ellas expedida el pasado 21 de mayo. En aquel momento, la fiscal Ernestina Godoy reiteró: “Ya lo buscamos con el apoyo de las autoridades federales, como la Fiscalía General de la República para que rinda cuentas ante la justicia”.

Pero al desatarse el escándalo, Andrés Roemer huyó del continente y se refugió en Israel, donde un periodista del lugar lo confrontó directamente a inicios de mayo.

En un video difundido por el Canal 13 de aquel país, el comunicador Amir Shuan aborda al diplomático y le pregunta: “¿Es propio que uses tu judaísmo para permanecer en Israel? ¿Para escapar de México?”.

“No estoy escapando de ningún lado”, le respondió nervioso Roemer al tiempo que se aleja a toda velocidad mientras que un tercer hombre le toma del brazo.

En otro momento de la grabación, se observa a Roemer Slomianski, de 57 años de edad, sosteniendo a la cámara que lo persigue.

“No he hecho nada malo, ¡nada! ¡Nada!”. En México-…, le cuestiona el periodista israelí. “No, en ningún lado, ¡lo juro!”, aseguró. Quien fuera diplomático ante la Unesco aseveró que hay más de 400 mujeres que lo apoyan “y que me conocen, ¡créeme!”.

