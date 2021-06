Filtraciones y sensacionalismo: AMLO rechazó reportaje del NYT sobre la Línea 12 del Metro

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este lunes al reporte que el diario estadounidense The New York Times publicó ayer sobre el colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, señaló que hay que esperar a que se dé a conocer esta semana el dictamen hecho por peritos internacionales en conjunto con la Fiscalía General de la República.

“Pues hay que esperar el dictamen, esto tiene que ver con una investigación que hizo el The New York Times, y también con filtraciones que siempre se dan, no es eso tan trascendente. No estoy en contra de las filtraciones, eso pues siempre ha existido, y es muy difícil que no haya fuga de información, hay que esperar el dictamen, tengo entendido que esta semana se va a dar a conocer el dictamen sobre el por que de este lamentable accidente, que ocasionó el que se venciera esta trabe y perdieran la vida en este accidente 26 personas, a las que siempre les vamos a estar guardando nuestro respeto y considerando nuestro afecto a sus familiares”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador pidió no adelantarse al informe, sin embargo, dijo que “los periódicos conservadores sacan raja política” y la mayoría de los medios de comunicación “han tomado partido”.

“Y no nos adelantemos, porque el sensacionalismo, el amarillismo de reforma y de otros periódicos conservadores, sacan raja política, todo lo que consideran nos afecta, lo magnifican, son periódicos opositores a nosotros, no hay nada, absolutamente nada de objetividad, son periódicos tendenciosos que nada más pues informan lo que les conviene y lo que nos afecta, desgraciadamente así esta la mayoría de los medios de comunicación en México, porque han tomado partido, es decir, estan a favor del antiguo régimen, añoran los tiempos de corrupción, desearían que regresarán los que gobernaban para las minorías, y les molesta mucho que se gobierne ahora para el pueblo, entonces por eso las campañas permanentes en contra, han perdido por completo su objetividad, es prensa opositora.

Pero bueno, hay libertades en el país y se puede decir cualquier cosa, se garantiza el derecho a disentir, cuando este el dictamen se va a informar, o para decirlo mejor, ya está el dictamen y se va a dar a conocer esta semana, y la autoridad competente lo se va a resolver”, señaló.

El presidente mexicano aseguró que no habrá impunidad en el caso de la Línea 12, y consideró que si hubo filtraciones de información a The New York Times.

“Deben de saber la derecha, los conservadores... que no somos iguales, no se permite la corrupción, no se permite la impunidad, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales...

Debe de haber habido (filtraciones), es que no alcanza la jefa de Gobierno, ni de ninguna autoridad, a tener seguridad de que los servidores públicos van a actuar con lealtad, en todos los gobiernos hay quienes no solo no coinciden con nuestro proyecto, sino que están en contra, esto es así , en todos lados”, dijo el mandatario.

López Obrador también anunció que una vez que se tenga el dictamen sobre lo ocurrido en el colapso de la Línea 12, el gobierno federal apoyará a que la rehabilitación del Metro se haga en el menor tiempo posible.

“Ya cuando se tenga el dictamen, ya se da a conocer y se procede, tiene que intervenir... está haciendo la investigación la fiscalía, yo lo que estoy planteando, lo que le he dicho a la jefa de Gobierno, es que nosotros vamos a ayudar, el gobierno federal, que independientemente del castigo a los culpables, vamos a ayudar para que se rehabilite el Metro, ya cuando este el dictamen, resolver cómo se debe de rehabilitar para que lo más pronto posible se restablezca el servicio”, recalcó.