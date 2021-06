El gobierno de Velasco en Chiapas desvió 60 millones de pesos a una empresa que robó identidades: MCCI

El presidente Andrés Manuel López Obrador y Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas (Foto: twitter/@VelascoM)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México descubrió recientemente que Manuel Velasco Coello, senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) habría desviado más de 500 millones de pesos con seis empresas simuladas cuando fue gobernador de Chiapas. Y al menos una de ellas recurrió al robo de identidades para efectuar sus fraudulentas operaciones.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) recalcó que, a pesar de estos señalamientos, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refrendó alianza con este partido e, incluso, el propio Velasco aseguró que estaba dispuesto a respaldar el proyecto del tabasqueño.

Fueron las auditorías realizadas entre 2019 y 2020 las que identificaron seis empresas como firmas “fantasma” o “factureras”, según los documentos obtenidos por la organización. Esto luego de que al tratar de confirmar los domicilios de Chiapas y Morelos se descubriera que en eso lugares viven “personas de condición humilde, sin actividad empresarial, a las que presuntamente les robaron su identidad”.

Entre los nombres de dichas empresas fantasma se encuentra Operadora Zall, Grupo Asesor Odul, Factibilidad Empresarial de México, Advisor Groups Soluciones, Maquiladora Textil GM y Constructora Jaguar Negro, de acuerdo con la investigación, que serían esas compañías descubiertas por el gobierno actual que habrían emitido facturas falsas al gobierno de Velasco por más de 500 millones de pesos.

Y precisamente, a raíz de la investigación de MCCI, uno de los hombres cuyo nombre aparece como propietario de una de las empresas falsas, se dio cuenta de que le habían robado su identidad: él solo era el mensajero de un despacho contable desde donde se realizaba parte del entramado.

Se trata de David López Martínez quien los últimos cinco años ha aparecido como accionista fundador de la empresa Factibilidad Empresarial, una de las compañías fantasmas, simuladoras de operaciones, descubiertas por el SAT. Esa misma compañía recibió más de 60 millones de pesos por contratos públicos de parte del gobierno de Velasco. Pero él hasta ahora se enteró de eso.

David, de 43 años de edad, le contó a MCCI que él entró a trabajar en el 2010 como mensajero en un despacho contable llamado “Crea Consultoría”, en la capital chiapaneca. Luego de casi un año en su puesto recibió un supuesto aumento de sueldo; de 2 mil pesos mensuales que recibía le aumentaron mil 500 quincenales más.

El pretexto del “aumento” era que sería apoderado del despacho, era una compensación por firmar unos papeles que supuestamente eran para que en su puesto de mensajero pudiera recoger cheques y otros documentos en los bancos. Él no preguntó ni revisó nada, solo acató la orden, firmó y recibió su sueldo extra.

“Es molesto enterarse de esto (su nombre involucrado en los desvíos millonarios) porque era un sueldo bajo (el que recibía) y me salí por ese motivo, porque supuestamente me estaban dando un sueldo, pero no me lo daban todo en nómina. Los mil 500 me los daban aparte. Yo sólo firmaba un vale de recibido”, dijo el hombre a MCCI, quienes también aclaran que ese dinero extra correspondía en realidad a la “renta” de su nombre.

Eso no es todo. Un compañero de David en la consultoría, llamado Amílcar Zavaleta, aparece también como el otro accionista de Factibilidad Empresarial. Pero David contó a MCCI que Amílcar solo era chofer de la consultoría, aunque dijo desconocer las condiciones bajo las cuales terminó su nombre en el acta constitutiva.

Información en desarrollo