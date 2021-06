“Progreso con justicia”: AMLO presumió el avance en la construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec en Oaxaca

El presidente López Obrador inspeccionó el avance en la construcción de la carretera Mitla-Tehuantepec en Oaxaca (Foto: Cortesía Presidencia)

Durante su gira por el estado de Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió el avance de la carretera que conectará la región de Valles Centrales y la del Istmo de Tehuantepec. En su recorrido, el mandatario mostró la construcción de un viaducto en uno de los tramos de la autopista Mitla-Tehuantepec.

Aunado a esto, aseguró que la pavimentación de caminos en la entidad continúa avanzando. Señaló que el trayecto habitual es de 6 horas, sin embargo, cuando dicho proyecto concluya se harán 3 horas.

“Todas las cabeceras municipales de Oaxaca van a quedar, al final del gobierno que represento con caminos que represento, con caminos pavimentados, hechos por la misma gente, obras de arte, porque queremos esto, modernidad, tecnología de punta, la muestra del avance de la ingeniería civil mexicana.

Pero también queremos que sea una modernidad forjada desde abajo y para todos, que se puedan tener estas super carreteras, pero que también los pueblos tengan sus caminos pavimentados, es progreso con justicia, porque como siempre lo digo: progreso sin justicia es retroceso”, aseveró.

En tanto, dio a conocer que el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, ha colaborado con su proyecto de gobierno. Además, negó haber enfrentado alguna dificultad con el mandatario y señaló que sólo de esta forma se podrá mejorar las condiciones de vida en Oaxaca.

López Obrador no perdió oportunidad para destacar la riqueza cultural de la entidad, la cual se expresa en “costumbres, en tradiciones, en la organización social, en el tequio, en la ayuda mutua”.

“Con Alejandro tenemos muy buena coordinación, la verdad no hemos tenido ninguna dificultad y esto ha ayudado a que sumemos esfuerzos, sumemos voluntades, sumemos recursos y podamos seguir avanzando para mejorar las condiciones de vida y de trabajo en Oaxaca”

“En este estado bellísimo y no exagero, ofrezco también disculpas, no quiero herir susceptibilidades, no quiero que haya celos, pero el pueblo de Oaxaca es de los pueblos con más cultura en el mundo, ojalá y se visite Oaxaca para que vean lo que es la grandeza cultural de México que se expresa y se manifiesta en costumbres, en tradiciones, en la organización social, en el tequio, en la ayuda mutua”, agregó.

Por su parte, Murat Hinojosa agradeció al presidente por “transformar” la realidad de Oaxaca y la “calidad” de vida de sus pobladores.

“Oaxaca lo tiene todo, señor presidente y aquí los vamos a recibir con los brazos abiertos, gracias por transformar la realidad de Oaxaca y en un futuro muy cercano la calidad de vida de todos nuestros pueblos”

Información en desarrollo