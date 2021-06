Violencia en Tamaulipas: agente del MP fue baleada y fue reportada como grave

Un impacto en la mandíbula y otros en el tórax le causaron heridas de gravedad (Foto: Twitter/@MennyValdz)

La violencia en Tamaulipas no se detiene. Una agente del Ministerio Público (MP) de Ciudad Victoria, adscrita a la Unidad General de Investigación (UGI) número 4 fue baleada la tarde de este viernes mientras salía de un salón de belleza.

Los primeros reportes señalaron que los hechos se suscitaron alrededor de las 17:40 horas, cuando la mujer, identificada como Yaneth Gallardo Florencia, se encontraba en el lugar llamado Cherry Nails Estética, ubicado en la calle Olivia Ramírez número 8, cuando un grupo de sujetos armados le dispararon.

Al tratar de subir a su camioneta color blanco, la funcionaria recibió varios impactos en su cuerpo, uno en el lado izquierdo de la mandíbula y otros en el tórax, por lo que fue reportada en grave estado de salud y trasladada a un hospital para intervenirla quirúrgicamente.

Esta información fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), institución que ya inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de este atentado.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que fue abierta una carpeta de investigación por el atentado registrado en contra de una agente del Ministerio Público, ocurrido esta tarde en Ciudad Victoria. En este momento se llevan a cabo todas las acciones necesarias para determinar la forma en que sucedieron los hechos, dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”, señaló la dependencia.

Cabe resaltar que Gallardo Florencia lleva varios años en su puesto, pues en junio de 2015, un grupo de personas se manifestaron a las afueras de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas para exigir su destitución por supuestos actos de corrupción.

“Estamos aquí para manifestar que por orden de la licenciada Yaneth Gallardo no he podido ver a mi hijo de 11 años de edad, pues tomó la medida cautelar de que fueran mis padres los que se quedaran con él, a pesar de que esa tarea no le correspondía a ella” señaló Margarita Hernández Orozco, quien detectó irregularidades en el caso de su hijo, quien fue entregado a su abuela por orden sin motivo alguno.

Además, este hecho se presentó cuando el gobernador del estado, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por el gobierno federal de corrupción y lavado de dinero, presumiera que algunas ciudades de la entidad fueron registradas como las más seguras de México, según el INEGI.

“Tampico, la ciudad más segura de México. De acuerdo a la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana publicada por el INEGI, Tampico se ubica como el destino turístico más seguro de México. Recorre y disfruta de los destinos orgullosamente tamaulipecos”, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, la realidad es muy diferente, pues Tamaulipas se ha convertido en uno de los territorios en disputa entre el Cártel del Noreste, célula derivada de Los Zetas, y el Cártel del Golfo. La entidad ha sido bastión de cárteles de la droga porque colinda en su frontera norte con Estados Unidos, principal consumidor de estupefacientes.

Uno de los hechos violentos más recientes aconteció el pasado 9 de junio, cuando al menos tres presuntos integrantes del crimen organizado fueron abatidos por agentes de la policía estatal, luego de que los uniformados repelieran agresiones en la carretera fronteriza.

Reportes extra oficiales indicaron a este medio que los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 2 que conecta Nuevo Laredo con Reynosa, en los límites de Ciudad Camargo con Ciudad Díaz Ordaz.

En ese punto, los supuestos criminales se encontraban deteniendo el paso de los vehículos y llegaron a bordo de una camioneta blanca tipo pick up marca RAM, cuyas placas de circulación correspondían al Estado de México.

